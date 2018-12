Muista! Jäännösverojen ensimmäinen eräpäivä on tänään

Minna Akimo

Tänään maanantaina 3. joulukuuta on jäännösverojen eli veromätkyjen ensimmäinen eräpäivä. Mikäli jäännösveroja on alle 170 euroa, summa on maksettava kerralla.

Sitä suuremmat mätkyt voi siis maksaa osissa ja toisen erän viimeinen maksupäivä on 1. helmikuuta vuonna 2019.

Jäännösverot voi maksaa OmaVero-palvelun kautta, minne kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Veronpalautukset maksetaan tänä vuonna 11. joulukuuta.