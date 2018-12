Suomi 100 -satelliitin huono onni jatkuu – laukaisu siirtyy taas

Aalto-yliopistossa rakennettu Suomi 100 -satelliitti ei pääse vieläkään avaruuteen. Avaruusyhtiö SpaceX päätti siirtää tälle päivälle suunniteltua Falcon 9:n laukaisua kantoraketille tehtävien ylimääräisten tarkistusten takia.

Laukaisua oli tarkoitus yrittää kello 20.32 Suomen aikaa. Seuraavaksi laukaisua yritetään uudestaan aikaisintaan maanantai-iltana, 3. joulukuuta.

Suomi 100 -satelliitti mittaa erikoisvalmisteisella radiolaitteistollaan lähiavaruudessa olevia avaruussääilmiöitä. Lisäksi satelliitin kamera kuvaa avaruussään näkyviä merkkejä, esimerkiksi revontulia, sekä maapalloa ja erityisesti Suomea.

Aalto-yliopiston kumppani Suomi 100 -satelliittin kehityksessä on Ilmatieteen laitos, joka on osallistunut satelliitin tietokoneohjelmiston ja instrumenttien valmistukseen ja on mukana tieteellisessä tutkimusohjelmassa.

