Opetusministeri Grahn-Laasonen: Rokottaminen ehdoksi lapsilisän maksamiselle?

Ihmistä ei pidä eriarvoistaa jonkin rokotteen avulla

"Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) ehdottaa selvitystä, voitaisiinko rokotekattavuus turvata esimerkiksi asettamalla lapsen rokottaminen ehdoksi lapsilisän maksamiselle tai muille perhe-etuuksille."

Kun kerran asia on noussut julkiseen keskusteluun, se on hyvä pohtia ja pureskella perinpohjaisesti.

Samaan yhteyteen on otettava Suomen lääkintöhallituksen jo osoittama osaaminen ja suomalaisen lehdistön kauhuskenariouutisoinnille alistuminen erilaisten kansanterveydelle tärkeiden päätösten teossa.

Myös on tarkastelussa katsastettava suomalaisen terveydenhuollon luotettavuuden ja ennen kaikkea luotettavuuden tilaa. Kun se on saanut omatilaamaansa lommoa ja ryppyä ja repeämää, mitkä ovat ne mahdollisuudet, jotka toteutettuna palauttavat terveydenhuollon luotettavuuden ja uskottavuuden. Tässä vähäisin ei ole nykyisen työterveyslääkäristön omituisuus verrattuna muuhun kansanterveyshuoltoon.

