Lintilä: Kemikaaliviraston aikeet uhkaavat Suomen ja koko Euroopan akkuteollisuutta – Huolestunut elinkeinoministeri haluaa tyrmätä ne heti alkuunsa

Jaa että akkuteollisuus

No just noin. Suomi etunenässä hehkuttamassa sähköautojen päästöttömyyttä ja että niitä pitää olla Suomessa kohta 800 000 kpl. Ja kun akkuja noihin vempaimiin tarvittaisiin ja Suomi oli löytämässä siitä itselleen hyvän markkinaraon ilmastotalkoissa, niin nyt ollaan niin kauhuissaan että. Juuri näinhän tämä maailma menee, kohkataan yhtä ja vaaditaan sitä sun tätä, mutta kun kyse onkin oman valtion tuloista ja tehtaista, niin ollaan heti jeesustelemassa. Tämä on vasta alkua sähköautojen valmistuksessa, että havahdutaan ettei maapallon luonnonvarat riitäkään / kestäkään tuota prosessia. Tietysti muutkin autot ja vempaimet tarvitsevat akkuja ym. joissa on kobolttia ym., mutta pitäisi ottaa järki käteen. Ei siirretä mitään Kiinaan., vaan kielto koko maailmaan.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.