Forssan sairaalan päivystyksestä on perjantaiaamuna kadonnut 74-vuotias nainen.

Hämeen poliisilaitos pyytää mahdollsia havaintoja kadonneesta. Nainen on noin 165–170 senttimetriä pitkä, hänellä on yllään harmaa takki ja päässään vaalea pipo. Kadonnut on fyysisesti hyvässä kunnossa.

Tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä tehdyistä havainnoista pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan numeroon 112.