Lääkärikansanedustaja vaatii rokotteita pakollisiksi: "Nurinkurista, jos vanhemman rokotekielteisyys vaarantaa terveyden"

Lääkärikansanedustaja ja Lastenliiton hallituksen puheenjohtaja Mia Laiho (kok) ehdottaa lasten yleisvaarallisten tartuntatautien rokotteiden muuttamista pakollisiksi.

– Kaikki Suomen rokotusohjelman rokotukset ovat tarkoin tutkittuja, turvallisia ja perheille myös ilmaisia. Suomessa yleisesti ottaen lasten rokotuskattavuus on erittäin hyvä, mutta kattavuudessa on alueellisia eroja. Jos jonkin alueen tai väestöryhmän rokotuskattavuus on useiden vuosien ajan liian matala, voi esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin syntyä tuhkarokolle alttiita ryhmiä, Laiho sanoo tiedotteessa.

Rokotusohjelman mukaiset rokotteet ovat vapaaehtoisia.

– On kuitenkin nurinkurista, jos lapsen vanhemman rokotekielteisyys voi vaarantaa oman lapsensa ja muiden ihmisten terveyden. Erityisen merkittäväksi tämä nousee yleisvaarallisten ja herkästi tarttuvien tartuntatautien kuten tuhkarokon kohdalla, Laiho toteaa.

Hän viittaa siihen, että Pohjanmaalla rokotuskattavuus on ollut maan alhaisimpia ja asiaan ei ole saatu jo usean vuoden jatkuneesta valistuksesta huolimatta muutosta.

THL:n mukaan tuhkarokolta, vihurirokolta ja sikotaudilta suojaavan MPR-rokotteen saa Suomessa yli 94 prosenttia lapsista. MPR-rokotteen kattavuuden tulisi kuitenkin olla yli 95 prosenttia, sillä tuhkarokko tarttuu erittäin helposti. Muita yleisvaarallisia tartuntatauteja ovat muun muassa kurkkumätä ja polio.

– Vanhempien omat aatteelliset syyt eivät saisi olla syy lapsen rokotuksen kieltämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön ja sen alaisen THL:n olisikin syytä harkita vähintään rokotusohjelmaan sisältyvien yleisvaarallisten tartuntatautien rokotteiden muuttamista pakollisiksi, Laiho summaa.

