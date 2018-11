Hylkeen kallo vahvisti tutkijoiden uskoa – alkuihmistenkin risteymiä voi löytyä lisää

Ruotsissa 1929 syntyneen hylkeen kallosta on tullut uusi argumentti myös ihmisen alkuperää koskevassa keskustelussa. Kuutin kallo kuului harmaahylkeen eli hallin ja itämerennorpan risteymälle. Se on tutkijoiden mukaan vanhempiensa täydellinen välimuoto.

Hyljelajien perimä on yli kaksi kertaa kauempana toisistaan kuin esimerkiksi nykyihmisen ja neandertalinihmisen, joiden tiedetään risteytyneen. Kallolöydön analyysi on valanut kehitysbiologeihin nyt uskoa siihen, että ihmisenkin etäisempienkin edeltäjien välillä on voinut tapahtua geenien vaihtoa.

– 90-vuotias Itämeren hylkeiden "lehtokuutti" vihjaa, että fossiilisia ihmisristeymiä voi löytyä lisää, summaa Helsingin yliopisto tiedotteessaan.

Hylje löydettiin aikanaan Tukholman Skansenin hyljealtaasta. Se oli kuollut vastasyntyneenä. Altaassa oli vain kaksi halliurosta ja yksi norppanaaras, joten kyseessä täytyi olla lajien risteymä.

Kallo päätyi Tukholman luonnonhistoriallisen museon kokoelmiin.

Nyt risteymä on varmistettu dna-tutkimuksella. Asialla olivat Helsingin yliopiston tutkijat yhteistyökumppaneineen.

– Hallin ja norpan kallot, ja erityisesti niiden hampaisto, ovat hyvin erilaisia. Ne poikkeavat toisistaan jopa niin paljon, että paleontologit luokittelisivat nämä hyljelajit eri heimoihin, jos ne löytyisivät fossiileina. Kuitenkin Tukholman hybridi oli melkein täydellinen välimuoto, eikä siitä löytynyt ilmeisiä epämuodostumia, akatemiaprofessori Jukka Jernvall kertoo tiedotteessa.

– Ihmisen esihistoriasta voi siis vielä löytyä lisää hybridien fossiileja, hän ennustaa.

Tutkimus on julkaistu maailman vanhimman luonnontieteellisen tiedeseuran, jo 1660 perustetun Royal Societyn julkaisusarjassa.