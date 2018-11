Luuletko saavasi huonoa hoitoa? THL selvittää, onko eri hoitopaikkojen välillä laatueroja tietyissä sairauksissa

Ossi Rajala

Suomalaiset potilaat saavat jatkossa parempaa hoitoa sekä vertailutietoa eri hoitopaikkojen laadusta, jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laaturekisterihanke onnistuu.

THL aloitti helmikuussa eduskunnan toimeksiannosta hankkeen, jossa kerätään yhtenäistä tietoa potilaiden saaman hoidon laadusta.

Tänä syksynä kuuteen tautipilottiin on valittu diabetes, reuma, iskeeminen sydäntauti (esimerkiksi sydäninfarkti), selkäkirurgia, eturauhassyöpä ja hiv.

Laaturekisteriin kerätään tietoja valitun potilas- tai tautiryhmän sairaudesta, sen tutkimuksesta ja hoidosta sekä saavutetuista hoitotuloksista.

Hoitotuloksiin kirjataan ainakin eloon jääminen, parantuminen, oireiden lievittyminen, toimintakyky, terveyteen liittyvä elämänlaatu, hoidon komplikaatiot, potilastyytyväisyys tai -tyytymättömyys.

– Tietoja tarvitaan, jotta terveydenhuollon ammattilaiset ja tutkijat voivat kehittää hoidon laatua ja lisätä potilaille koituvaa terveyshyötyä, sanoo hankejohtaja Pia Maria Jonsson.

Hoitopaikkojen yhtenäiset laatutiedot mahdollistaisivat eri hoitopaikkojen välisen vertailun. Vertailutietoa tarvitaan erityisesti siinä tapauksessa, jos sote-uudistuksen valinnanvapaus toteutuu.

Laaturekisteri voi auttaa myös hyvien käytäntöjen ja parhaimpien hoitokäytäntöjen leviämistä. Tämä olisi tärkeätä esimerkiksi eturauhassyövän hoidossa.

– Vuosittain 5 000 miestä saa Suomessa eturauhassyöpädiagnoosin. Syövän hoito aiheuttaa monille potilaille merkittäviä haittavaikutuksia, muun muassa erektiohäiriöitä ja virtsankarkailua. Kansallinen laatutieto sairauden hoidosta edistäisi yhtenäisiä, toimiviksi havaittuja hoitokäytäntöjä”, sanoo urologian erikoislääkäri Otto Ettala Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Ettala vastaa eturauhasyöpärekisterin pilottihankkeesta. Laaturekisterityössä on mukana myös muita yliopistosairaaloita.

Laaturekisterihanke kestää vuoden 2019 loppuun. Laaturekisterihankkeen kustannukset ovat 1,5 miljoonaa euroa. Jos hanke menee hyvin, sen pohjalta tehdään ehdotuksia rekisterien kehittämiseksi.

Suomi on THL:n mukaan laaturekisteritiedon keräämisessä peränpitäjä, sillä muissa Pohjoismaissa on käytössä kattavat laadun seurantajärjestelmät. Esimerkiksi Ruotsissa on jo vuosia koottu rekisteritietoja yli sadan potilasryhmän hoidosta ja hoidon tuloksista.