Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila: Rokotuskattavuuden vahvistaminen vaatii toimenpiteitä

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii valtiolta toimenpiteitä lasten rokotuskattavuuden parantamiseksi.

– Olemme saaneet tällä viikolla muistutuksen, mitä rokotuskattavuuden heikentyminen tarkoittaa. Muun muassa tuhkarokkoa vastaan annettavan MPR-rokotteen kattavuus on laskenut koko maassa alle kriittisen 95 prosentin ja osassa kuntia tilanne on huomattavasti tätä heikompi. Olen esittänyt tänään sosiaali- ja terveysministeriön johdolle, että se kartoittaisi viipymättä riskikunnat ja aloittaisi valtion tehostetut toimet rokotuskattavuuden vahvistamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että riskikunnissa rokottamattomat lapset kartoitetaan, lasten vanhemmille annetaan tehostettua informaatio-ohjausta ja rokotukset tehdään tarvittaessa lapsen kotona, Kurttila toteaa tiedotteessa.

Kurttila ehdotti myös, että sosiaali- ja terveysministeriö käynnistäisi yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa valmistelun, jossa selvitetään vaarallisilta tartuntataudeilta rokottamattomien lasten mahdollisuutta osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan päiväkodeissa ja kouluissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Lapsia on jätetty rokottamatta Suomessa niin sanotusti ideologisista syistä. Meidän on yhteiskuntana kysyttävä, ovatko tällaiset ideologiset syyt lapsen edun mukaisia. Mielestäni eivät ole. Tätä ei pidä sekoittaa rokotekriittisyyteen tilanteissa, joissa perheessä on koettu vakavia rokotteiden haittavaikutuksia. Rokotteiden turvallisuudesta ja mahdollisten haittavaikutusten ilmetessä lapselle ja koko perheelle annettavasta tuesta ei saa tinkiä, lapsiasiavaltuutettu toteaa.

Lue myös:

Pohjanmaan tuhkarokkotapaus saattaa muuttua epidemiaksi – alueella paljon rokottamattomia lapsia