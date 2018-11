Neljä viime vuotta ovat olleet historian kuumimmat – Miksi tämä vuosi ei peittoa edellistä, vaikka kesä oli ennätyslämmin?

Virpi Niemistö

YK:n mukaan vuodesta 2018 on tulossa lämpötilaltaan historian neljänneksi kuumin.

YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) julkaisi asiasta raportin keskiviikkona juuri Puolaan 4.-12. joulukuuta kokontuvan ilmastokokouksen kynnyksellä.

Järjestö huomauttaa, että lämpötiloiltaan korkeimmat 20 vuotta on kaikki mitattu viimeisten 22 vuoden aikana.

– Vuosi 2018 on matkalla historian neljänneksi kuumimmaksi, se kertoo.

Neljä viime vuotta eli 2015, 2016, 2017 ja 2018 ovat näin maailmanhistorian kuumimmat vuodet lämpötiloiltaan.

Mutta miksi Suomen kurjan kesän vuosi 2017 kirii lämpimämmäksi kuin tämä helteisen suven vuosi?

Suomen Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja Ari Laaksonen muistuttaa, että vaikka Suomessa hikoiltiin kesällä kuumuudessa, tämän vuoden puolella talvella koettiin myös kylmä jakso.

Koko maailmaa katsottaessa voimakas El Niño -sääilmiö nosti vuoden 2016 ennätyskuumaksi ja se tasaantui vuoden 2017 mittaan.

– Nyt 2018 on ollut enemmän La Niña -tyyppiset olosuhteet Tyynellämerellä. Ne pyrkivät viilentämään säätä. Siksi tämä vuosi on vasta neljänneksi lämpimin. Mutta huomionarvoista on se, että vaikka luonnollisen vaihtelun puolesta olosuhteet ovat olleet tänä vuonna tällaiset, jotka viilentävät, niin ollaan silti selvästi korkeammissa lukemissa kuin edellisenä voimakkaana El Niño -vuonna 1998, Laaksonen toteaa.

– Sama kehitys jatkuu ja ennätykset tulevat paukkumaan tästäkin, Laaksonen ennustaa ja sanoo, että kasvihuonekaasuille täytyy "ihan varmasti" tehdä jotain.

WMO varoittaa, että ilmaston lämpeneminen on nyt tasolla, jolla lämpötilat nousevat 3-5 astetta vuosisadan loppuun mennessä.

Yhteisenä tavoitteena on ollut rajoittaa nousu kahteen asteeseen tai sitä vähempään.

Puolan huippukokouksen tavoitteena on työn jatkaminen Pariisin ilmastosopimukseen perustuen ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Pariisin ilmastosopimuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2020.