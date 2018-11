Pohjanmaan tuhkarokkotapaus saattaa muuttua epidemiaksi – alueella paljon rokottamattomia lapsia

Vast: Turhaa hysteriaa taas

Niin oli sen takia että aikuisena sairastettu on kovempi tauti jälkitaudit kuin lapsena. Sama juttu vesirokon kanssa. Osa näistä taudeista tulee elukoista mitä syödään kuten hullu lehmän tauti entero kokki yms. Lampaista . Salmonella kanoista . Majoneesi. Toisia päin ei saa yskiä ettei tartuta toisiin . Sehän on pahuutta että haluaa toisten sairastuvan . Nenäliina on hyvä olla aina mukana paperinen. Eikä rokotettuihin tartu vaan rokottamattomiin. Pitää vaan olla rauhassa . Ruoka kuuluu kypsentää hyvin. Kerran söin kotimaista Sokos jauhelihaa joka haisi pahalle paketissa vaikka oli myyntiaikaa ja kypsensin silti sairastuin hirveeseen keltaiseen räkätautiin !! Mikä hepatiitti siitä tuli?? Näitä myynti lihoja ja kaloja ja majoneesia kuuluu tarkastaa mitä niissä on . Elannon lihoista tuodaan Brasiliasta ja mäkkäri Tanskasta. Pullovesi puhtaampaa ja itse kypsennetty. Muslimeille on tapana nimitellä muita apinoiksi ja saastaisiksi sekä sylkeä päälle mutta siinä se bakteerien levitys sitten on . Syljetään aina muita niin jopa peileihin,hississä ja käytäville joskus ihmisten päälle ihan julkisesti . Se nyt vaan tartuttaa ja levittää tauteja . Pitää katsoa ettei lapsia päin sylje eikä lapsen hiuksiin ja on kunnon kengät jalassa kun kävelee sylkyjen päällä. Jättää sen majoneesin pois säästyy salmonellalta. Egyptin tauteja.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.