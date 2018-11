Lapsella todetusta tuhkarokosta useita altistuneita

Pohjanmaalla Luodon kunnassa on todettu tuhkarokkotartunta esikouluikäisellä lapsella, kertoo THL. Lapsi on ollut perheensä kanssa matkalla ulkomailla, missä hän on todennäköisesti altistunut tuhkarokolle.

Altistuneisiin kuuluvat muun muassa lapsen perhe ja perheen lähipiiriä. Tämän lisäksi lapsi on oleskellut tartuttavuusaikana ainakin päiväkodissa, Kokkolan sairaalan päivystyksessä sekä yleisötapahtumassa.

Mahdollisia altistuneita on kartoitettu eilisestä lähtien ja työ jatkuu edelleen. Tartunnan jäljitykseen osallistuvat Vaasan sairaanhoitopiiri ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, kuntien tartuntatautihenkilökunta sekä valtakunnallisesti THL.

THL muistuttaa, että tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus.

Tuhkarokkoa esiintyy parhaillaan epidemian laajuisesti useissa Euroopan maissa, joissa rokotuskattavuus ei ole riittävän korkea. Laumasuojan muodostumiseksi MPR-rokotuskattavuuden tulisi olla vähintään 95 % mieluummin, jopa 97 %.