Venäjän ulkopolitiikan konkari Aleksei Pushkov uskoo Asovanmeren rauhoittuvan ja kehuu suhdetta Suomeen – "Pidämme Suomea hyvänä naapurina"

Venäläinen senaattori Aleksei Pushkov on tullut Suomeen johtamaan nuorten venäläisten parlamentaarikkojen seuruetta, joka tapaa nuoria suomalaisia poliitikkoja. Vastaavia tapaamisia on ollut 2010-luvulla aiemminkin, jotta tulevilla päättäjäsukupolvilla on henkilökohtaisia kontakteja naapurimaassa. Delegaatioita johtaa aina kokenut poliitikko.

Tapaamisista on sovittu korkeimmalla mahdollisella tasolla eli presidenttien Sauli Niinistön ja Vladimir Putinin välisissä tapaamisissa.

– Olin vuonna 2013 ensimmäisellä matkalla Suomessa. Ukrainan kriisi pysäytti tapaamiset joksikin aikaa, mutta nyt niitä on jatkettu. Suomalaiset vierailevat taas ensi syksynä Moskovassa, Pushkov kertoo.

Ukrainan kriisi on taas tällä viikolla entistä enemmän esillä, kun Venäjä otti sunnuntaina haltuunsa kolme ukrainalaista alusta ja niiden miehistöt Kertshinsalmessa Krimin niemimaan lähellä.

Pushkov kertoo mielellään Venäjän näkemyksestä tapahtumien kulusta ja taustoista.

– Eurooppalaisten ystäviemme pitäisi ottaa huomioon, että alueella on ollut pitkään jännitteitä. Ukraina on pidättänyt venäläisiä laivoja. Esimerkiksi kauppalaiva Nordin miehistä pidätettiin tämän vuoden huhtikuussa, mistä tuli iso juttu Venäjän mediassa, Pushkov sanoo.

Kauppalaiva Nordin miehistö vapautettiin myöhemmin, kun Venäjä vapautti vastineeksi pidättämiään ukrainalaisia merimiehiä.

Kertshinsalmen uusin selkkaus vaikuttaa sekin moniulotteiselta. Venäjän mukaan ukrainalaisalukset eivät ilmoittaneet tulostaan eivätkä pysähtyneet pyydettäessä. Ukrainan mukaan sen aluksilla oli oikeus ilman Venäjän lupaa liikennöidä väylällä, joka on ainoa reitti Mustaltamereltä Asovanmerelle.

Pushkovin mukaan Ukraina rikkoi Kertshinsalmen liikenteestä tehtyjä sopimuksia ja Venäjän aluevesiä.

– Ukrainalaiset sota-alukset rikkoivat Venäjän aluevesiä. Nämä aluevedet olivat Venäjän jo ennen Krimin liittämistä. Ukrainan aluksia ei upotettu, mutta varoituslaukauksia ammuttiin, mikä on kansainvälisten sääntöjen mukaista. Salmi on matala ja aluksien liikkumista on kontrolloitava, jotta ne eivät jää kiinni hiekkapohjaan. Venäläinen siviilialus on aiemmin johdattanut ukrainalaiset laivat salmesta läpi sopimuksen mukaisesti, Pushkov sanoo.

Senaattori Pushkov epäilee, että tuoreimman selkkauksen taustalla olisi Ukrainan lähestyvä presidentinvaali.

– Istuva presidentti Petro Poroshenko ei ole suosittu ja hän saattaa tämän takia rikkoa sääntöjä. Poroshenko tarvitsee erityisen tilanteen suosionsa lisäämiseksi. Hän on väittänyt sodan Venäjän kanssa olevan lähellä, millä hän yrittää saada kansan tukemaan istuvaa presidenttiä, Pushkov sanoo.

Kertshinsalmen ja Asovanmeren tilanne ei Pushkovin mukaan pahene.

– Tilanne Asovanmerellä rauhoittuu. Donbass on eri asia ja monimutkaisempi. Minskin rauhansopimuksen suhteen ei ole tapahtunut edistystä.

Ukrainan ja Venäjän välit ovat olleet huonot jo vuosien ajan. Taustalla vaikuttaa erityisesti Krimin valtaus, jota niin Ukraina kuin länsimaat vastustavat yhä. Venäjän linjan mukaan Krimistä ei ole tarpeen enää puhua.

– Krimin niemimaa on osa Venäjää. Se on suljettu asia. Sen edustajat ovat Venäjän parlamentissa ja senaatissa. En näe, että mikään muuttuisi Krimin suhteen, Pushkov sanoo.

Huono keskusteluyhteys Ukrainan ja Venäjän välillä vaikuttaa jatkuvan, joten kokonaistilanteen paraneminen ei vaikuta todennäköiseltä.

– Ukrainan ulkopoliittisen johdon mukaan suhteita Venäjään ei tarvita. Ehkä seuraavalla presidentillä on erilainen lähestymistapa, jos presidentti vaihtuu Ukrainassa.

Sen sijaan suhteita Suomeen Pushkov kiittelee erityisiksi. Turvallisuus korostuu senaattorin puheissa, ja Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus vaikuttaa olevan Venäjän mieleen.

– Suomella on erityisasema Venäjän ulkopolitiikassa. Tiedämme Suomen olevan osa länttä ja Euroopan unionia, mutta Suomi on meille myös neutraali maa, joka ei ole Naton jäsen. Suomessa ei ole vieraiden valtioiden asevoimia. Pidämme rajaa Suomen kanssa turvallisena ja Suomea hyvänä naapurina. Maiden välillä käydään myös aktiivista dialogia, Pushkov luettelee.

Esimerkiksi Puola ja Viro eivät ole Pushkinin puheiden mukaan yhtä hyviä naapureita.

– Nato-maa Puola haluaa yhdysvaltalaisia joukkoja alueelleen. Viro puolestaan kutsui suurlähettiläämme puhutteluun Asovanmeren tapahtumien takia. Minusta se ei ollut sopivaa, kun kyseessä ei ollut virolainen alus.