Compic/ Mauri Ratilainen

Helsingin telakan omistaja on vaihtumassa. Venäjän valtion telakkayhtiö on myymässä raskaasti tappiollisen yhtiön yksityisille sijoittajille. Toimitusjohtaja Esko Mustamäki on saanut lähteä. Arkistokuva vuodelta 2014, jolloin telakalla oli rakenteilla monitoimialus Baltika.