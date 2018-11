Helsingin ja Tallinnan välinen tunneli esillä ministeritapaamisessa

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja Viron talous- ja infrastruktuuriministeri Kadri Simson tapaavat Helsingissä huomenna perjantaina.

Ministeritapaamisen aiheina ovat Rail Baltica ja Helsingin ja Tallinnan välinen tunneli. Yhdessä nämä hankkeet muodostaisivat nopean yhteyden Keski-Eurooppaan.

Tapaamiseen osallistuvat myös Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja Tallinnan varapormestari Andrei Novikov.

Hankkeet olivat esillä maiden hallitusten yhteisessä istunnossa viime toukokuussa, jolloin sovittiin jatkokeskusteluista hankkeiden edistämiseksi.

Helsinki ja Tallinna voisivat yhdessä muodostaa noin 1,5 miljoonan asukkaan talousalueen, jonka potentiaalinen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää nykyistä nopeampaa ja sujuvampaa matkustamista kaupunkien välillä.

Rail Baltica on suunnitteilla oleva, noin 1000 kilometrin pituinen ratayhteys Tallinnasta Baltian maiden kautta Puolan Varsovaan. Hanketta koordinoi Viron, Latvian ja Liettuan yhteisyritys RB Rail AS. Suomella on mahdollisuus tulla yhtiön osakkaaksi.