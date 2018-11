Mätkyjen maksupäivä lähestyy – tänä vuonna luvassa ennätysveronpalautukset

Verohallinto muistuttaa, että mätkyt pitää maksaa viimeistään ensi viikon maanantaina 3. joulukuuta. Jos maksutiedot ovat hukassa, niin ne saa netistä löytyvästä Omaverosta.

Verovuoden 2017 jäännösveroa eli mätkyjä on maksettavana yli 600 000 henkilöasiakkaalla. Yhteensä mätkyjä maksetaan 1,2 miljardia euroa. Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, niin summa on jaettu kahteen erään. Toinen erä pitää tällöin maksaa 1. helmikuuta 2019.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tänä vuonna on luvassa ennätysveronpalautukset. Verovuoden 2017 veronpalautuksia saa 3,6 miljoonaa henkilöasiakasta. Veronpalautusten määrä on yhteensä 2,9 miljardia euroa. Veronpalautukset tulevat pankkitileille 11. joulukuuta 2018.

Jos ei ole ilmoittanut tilinumeroa Verohallinnolle, niin veronpalautuksen saa maksuosoituksena OP:n kassapalveluita tarjoavista konttoreista 19. joulukuuta 2018 alkaen. Maksuosoituksen saapumisesta tulee postitse pankin lähettämä ilmoitus.