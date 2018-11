Anita Simola

– Syntyvyyttä ei saada nousuun ihmekikoilla, eikä vauvatonneilla.

Tätä mieltä ovat perheasioista vastaavat ministerit.

Opetus- sekä sosiaali- ja terveysministeriöissä viilataan kansallista lapsistrategiaa, jonka avulla Suomesta tehdään lapsi- ja perheystävällisempi maa.

Hanke on pantu alulle kuukausia sitten, joten tuore syntyvyystilasto ei ole alkusyy strategian hiomiselle.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) kertoo, että strategiaa varten tehdään mahdollisimman laaja pohja- ja taustatyö lapsi- ja perhepolitiikasta.

– Pyrimme kattamaan pöydän valmiiksi, jotta seuraavan hallituksen on helpompi käsitellä sitä.

Suomeen syntyy tänä vuonna alle 50 000 lasta. Kymmenisen vuotta sitten ikäluokan suuruus oli noin 60 000. Pudotusta pidetään dramaattisena.

Opetusministeri korostaa, että syntyvyyttä ei saada nousuun painostamalla.

– Näkökulman pitäisi olla se, miten nuoren aikuisen lapsitoiveet voidaan toteuttaa, olivatpa ne sitten minkälaisia tahansa.

Grahn-Laasonen viittaa perhebarometriin, jonka mukaan vanhemmat kaipaavat arkeensa joustavuutta.

– Pienilläkin teoilla voidaan saada aikaan lapsiystävällisempi ympäristö. Joustoja kaivataan niin päiväkodeilta, työnantajilta kuin kouluilta.

Ministeri väläyttää yhdeksi arjen joustoksi sitä, että päiväkotien haku- ja vientiajat olisivat nykyistä joustavammat. Toinen ehdotus liittyy työelämään.

– Ei saisi olla niin, että päiväkotiin kiiruhtavaa vanhempaa katsotaan nurjasti.

Lasten vanhemmat ovat kovassa paineessa, kun iltaisin ovat vuorossa lasten harrastukset.

– Koulut voisivat kiinnittää enemmän huomiota siihen, että harrastuksia tuotaisiin koulujen iltapäiviin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kun syntyvyys laskee, niin se asettaa kunnat uusien haasteiden eteen. Isot muutokset odottavat niin päiväkotien kuin koulujen verkostoja. Ongelma on, että isoissa kaupungeissa väki lisääntyy, mutta muuttotappion kunnissa vähenee.

Opetusministeri näkee hyvänä vaihtoehtona kehityksen, jonka mukaan monissa kunnissa on jo rakennettu uusia päiväkoteja ja neuvoloita niin, että ne ovat samassa talossa.

– Työntekijät voivat tehdä yhteistyötä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) toteaa, että jokainen idea syntyvyyden nostamiseksi on tervetullut.

Hän jatkaa, ettei voida ajatella, että syntyvyys ponnahtaisi uudelleen 60 000 pintaan itsestään. Liioin hän ei usko, että Ruotsin vallannut vauvabuumi rantautuisi Suomeen.

– Olemme myös sitä mieltä, että perhevapaauudistuskaan ei yksin riitä. Siksi olemme pyytäneet lapsistrategian tekemiseen laajan kirjon eri alojen edustajia, Saarikko kertoo.

Mukana on poliitikkojen lisäksi elinkeinoelämän, talouden, tutkijoiden, kulttuurin ja lapsiperheiden edustajia.

– On tärkeä muistaa se, että meille syntyy edelleen vajaat 50 000 lasta. Heistä on pidettävä entistä parempaa huolta. Meillä ei ole varaa syrjäytyneisiin nuoriin. Emme siis pui vain sitä, paljonko vauvoja jää syntymättä, vaan pidämme huolta niistä, jotka syntyvät. Tämä on pitkäjänteistä työtä. Tähtäin on vuodessa 2040.

Työelämän asenteista on tulossa lähiaikoina tietoa, kun ministeriöt käynnistävät selvityksen siitä, miten julkinen alan työntekijät onnistuvat työn ja perheen yhdistämisessä.