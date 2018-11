Sähköautotavoitteen pelätään vanhentavan Suomen jo ennestään vanhaa autokantaa – "Eihän kukaan halua ostaa autoa, jonka arvo nollautuu"

vastavoimia

"Myös Sitra esitti pari viikkoa sitten, että Suomen sähköautokanta voitaisiin nostaa 800 000 autoon vuoteen 2030 mennessä. "



Mikähän tämän Sitran näkemyksen tausta on sähköauton päästöttömyydestä. Trondheimin yliopisto ja muutamat muut tutkimukset tekevät vertailun auton osalta elinkaaren mukaisista CO2 päästöistä ja näiden mukaan sähköauto ei ole erityisemmin ekologinen kuten väitetään.

Epäilys onkin sähköautojen päästöt ovat näennäisesti vähäisiä, mutta jos esim. Saksan nykyinen 30% kivihiilisähkö otetaan mukaan, ei sähköauto fossiilisista suuresti eroa. Lisäksi vaikutuksia on akkujen valmistuksen ja kaivannaisten tuottamisen hiilidioksidipäästöt, jotka toimivat lopuksi bensiinin eduksi.

Ei sähköauto päästötön ole, ne päästöt eivät synny liikkuessa vaan ladattaessa ja auto valmistettaessa.

Eräs USA:n tutkimus päätyi sähköauton olevan bensiiniä vähäpäästöisempi vasta n. 130 000km ajon jälkeen. Suuri km määrä johtui sähköauton 130000kg CO2 päästöistä valmistuksessa verrattuna bensiiniauton n. 6000kg vastaavaan määrään.

Mutta mielestäni julkisuudessa on välillä kovin edistyksellisiä näkymiä, mutta toisaalta tasapuolisuuden nimissä myös maanläheinen todellisuus olisi hyvä säilyttää.

Tutkimukset perustuvat johonkin lähtökohtaan ja lähtöoletuksiin, mitä ne milloinkin ovat on oleellista tulosten kannalta.

Liikenne on haitaksi, mutta samoin myös metsien väheneminen on yhtä lailla vastaavalla toimiva tekijä ilmaston kannalta.

Toistaiseksi mikään tai minkään liiallinen hyödyntäminen ei tapahdu ilman haittojen syntyä.

Talouskasvu, köyhyys, ravintopula, sateisuus, kuivuus; vastakkainen tekijä ja aiheuttaja näille löytyy aina.

Se taitaa olla se nykyinen Afrikan kädellisten jälkeläinen.

