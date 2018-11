Timo Kalli: "Perintöveroa ei kukaan haluaisi poistaa" – mutta kansalaisaloitteen käsittelyä olisi silti kaivattu

Ulla Jäske

Valtiovarainvaliokunta jätti tiistain kokouksessaan tekemättä mietintöä perintö- ja lahjaveron poistamista vaatineesta kansalaisaloitteesta.

Mietinnön tekemättä jättämispäätös sai opposition kansanedustajat ihmettelemään, miksi niin tehtiin.

– Mietintö jätettiin tekemättä, koska asiassa oli niin paljon eripuraa. Loppujen lopuksi kukaan ei halua, että perintövero poistetaan, valiokunnan puheenjohtaja Timo Kalli (kesk) summaa.

Hänen mukaansa asian voi tarpeen mukaan ottaa esille seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Kallin mukaan asiassa on toimittu oikein eikä aloite anna aihetta toimenpiteisiin.

Valtiovarainvaliokunta päätti äänin 12–9, ettei mietintöä tehdä. Hallituspuolueiden edustajat äänestivät mietinnön tekemistä vastaan ja oppositio sen puolesta.

Kansanedustaja Timo Harakka (sd) totesi ennen kokouksen alkua, että syy mietinnön tekemättä jättämiseen johtuu siitä, että kokoomus ja keskusta voisivat väittää ennen vaaleja kannattavansa perintöveron poistamista, vaikka mietinnössä puolueet olisivat sanoneet, että vero on tarpeellinen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Harakan väite on perätön. Totuus on se, että valtion budjettia rahoitetaan perintö- ja lahjaveron ansiosta 720 miljoonalla eurolla ensi vuonna ja summa on kasvanut koko ajan. Kukaan ei halua, että vero poistetaan, Kalli sanoo.

Perussuomalaiset on myös jättänyt aloitteen, jossa halutaan vähentää perintöveron määrää. Puolue olisi halunnut käsitellä aloitteita yhtä aikaa. Kallilta asia ei saa ymmärrystä.

– Mistä muualta he sen rahan keräisivät, Kalli kysyy.

Lue myös: Perintö- ja lahjaveron poistamista koskevaa kansalaisaloitetta ei käsitellä eduskunnassa – "Päätös on häpeällinen ja epädemokraattinen"