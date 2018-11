"Tasa-arvoisempi työelämä kohentaisi lapsiperheiden taloutta" – Kokoomuksen Mia Laiho ei lämpene Sipilän ehdottamalle lapsilisämallille

Minna Akimo

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho kritisoi keskustan puheenjohtajan pääministeri Juha Sipilän ehdotusta, jonka mukaan lapsilisästä tehtäisiin osittain harkinnanvarainen.

Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina puhunut Sipilä ehdotti, että sosiaaliturvan osaksi tulisi harkinnanvarainen lapsilisä pienituloisille perheille.

Laihon mielestä lapsilisän nykymalli on hyvä, koska siinä lapsilisän saa yksinkertaisella menettelyllä ilman ylenmääräistä hakemusbyrokratiaa.

– Harkinnanvarainen ja tulosidonnainen lapsilisä vaikuttaa huonosti yhteensopivalta keskustan muun sosiaaliturva-ajattelun kanssa. Yhdenvertaisen perusturvan ja perustuloajattelun puolueen ehdotukseksi tämä on kummallinen. Harkinnanvaraisuus merkitsee väistämättä erilaisten tulo- ja varallisuusselvitysten ja olosuhdemuutosilmoitusten tekemistä, kun tarve olisi päinvastoin vähentää sosiaaliturvajärjestelmän byrokraattisuutta. Ehdotus veisi kertakaikkisesti väärään suuntaan, Laiho arvioi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Laiho itse ehdottaa kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa lapsiperheiden taloudellisen aseman kohentamiseksi.

Tällaisia tapoja Laihon mukaan olisi joustava vanhempainvapaa ja tasa-arvoinen työelämä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että äitiys- ja vanhempainvapaan kustannuksia on jaettava tasaisemmin työnantajien kesken.

Lisäksi vanhemmille on taattava paremmat mahdollisuudet käyttää vanhempainvapaita joustavasti.

– Kokoomuksen malli on kaksivuotinen esiopetus ja maksuton varhaiskasvatus kaikille 20 tuntia viikossa. Perhe-elämän ja työn yhteensovittamista on helpotettava, erityisesti äitien työurien jatkuvuutta on edistettävä ja lasten mahdollisuuksien tasa-arvoa vahvistettava varhaiskasvatusta ja esiopetusta kehittämällä, Laiho kuvailee.