Vasemmistoliitto haluaa Suomeen perustulon, joka on vähintään 800 euroa kuukaudessa – malli pitäisi rahoittaa laittamalla tuloverotus remonttiin

Markku Uhari

Vasemmistoliitto tavoittelee Suomeen perustuloa, jonka suuruus on vähintään 800 euroa kuukaudessa.

Vasemmistoliitto on saanut valmiiksi ehdotuksensa uudeksi sosiaaliturvamalliksi. Puolueen on määrä julkistaa malli tiistaina, mutta vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esittelee sitä jo Lännen Medialle.

– Mallimme purkaa byrokratialoukkuja, mitä pidämme nykyisen sosiaaliturvajärjestelmämme keskeisimpänä ongelmana, Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton ehdottaman perustulon on tarkoitus korvata kaikki nykyiset perusturvaetuudet, esimerkiksi työmarkkinatuen, peruspäivärahan, kotihoidontuen, sairaus- ja vanhempainpäivärahat ja opintorahan. Toimeentulotuki säilyisi esimerkiksi yllättäviä arjen kalliita hankintoja varten.

Perustulon ylittävältä osalta maksettaisiin myös ansiosidonnaisia etuuksia. Myös asumistuki säilyy.

Puolueen ajama taso perustuloksi on huomattavasti korkeampi kuin tällä vaalikaudella toteutetussa perustulokokeilussa. Kokeilussa perustuloa on maksettu 560 euroa kuukaudessa.

– Meidän pitää tunnustaa se, että meillä on köyhyyttä Suomessa. Sellaista tilannetta ei saa syntyä uudistuksen yhteydessä, jossa vähimmäisturvan taso laskisi nykyisestä, kun on tarvetta korottaa.

Puolue tavoittelee perustulon otettavan käyttöön kahden vaalikauden aikana. Ensi keväällä alkavalla vaalikaudella vasemmistoliitto haluaa tehdä jo valmistelevia toimia sitä varten. Anderssonin mukaan tuolloin voi nostaa jo kaikki vähimmäisetuudet samalle tasolle, tehdä entistä laajempi perustulokokeilu ja poistaa työvoimapoliittisia karensseja.

Perustuloa on kritisoitu sen kalleudesta, eikä vasemmistoliiton tuoreessa mallissa ole laskettu uudistukselle selkeää hintalappua.

Anderssonin mukaan uudistuksen hinnan tarkka laskeminen on vaikeaa, koska siinä pitäisi huomioida, miten ihmisten perustulo muuttaisi ihmisten käyttäytymistä.

– Verrattuna nykyjärjestelmään, jossa sosiaaliturvajärjestelmä käytännössä tehokkaasti estää ihmisiä tekemästä töitä, niin hyvin todennäköisesti perustulo olisi niin kannustava, että se lisäisi valtion verotuloja, hän arvioi.

Perustuloa on kritisoitu myös siitä, että sen on katsottu vähentävän ihmisten halukkuutta työnhakuun. Julkisten ja hyvinvoinnin alojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on puolestaan esimerkiksi arvioinut Lännen Medialle kesäkuussa (2.6.), että perustulo saattaisi vähentää työnantajien halua tarjota kokoaikaisia työsuhteita. Andersson pitää perustelua ontuvana.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Onko heidän [kriitikoiden] mielestä parempi sellainen järjestelmä, jossa ei voi ottaa vastaan kuin kokopäiväistä vakituista työtä tilanteessa, jossa tiedämme, että työmarkkinat muuttuvat. Kyllähän me tiedämme, että työttömät haluavat työllistyä ja tienata rahaa ennen kuin se vakituinen työpaikka löytyy, Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton sosiaaliturvamalli on määrä rahoittaa verouudistuksella.

Uudistuksessa ansio- ja pääomatulojen verotus yhdistettäisiin yhdeksi tuloveroksi. Tuloja verotettaisiin progressiivisesti perustulon ylittävältä osalta, ja puolueen tekemien laskelmien mukaan perustuloa ylittäviä tuloja verotettaisiin vähintään 30-prosenttisesti. Tavoitteena on työpaperin mukaan, ettei kenenkään veroaste nouse yli 60 prosentin.

– Perustulo verotetaan pois ihmisiltä, jotka eivät tarvitse sitä.

Puolueen työpaperissa arvioidaan, että muutos ei "kasvattaisi mainittavasti" pieni- ja keskituloisten veroastetta nykytasosta. Sen sijaan Andersson arvioi, että suurituloisten verotusaste todennäköisesti kiristyisi.

Puolueet valmistautuvat kevään eduskuntavaaleihin esittelemällä omat ehdotuksensa miljardiluokan sosiaaliturvan uudistamiselle. Puolueiden mallit eroavat siinä, miten paljon ihmisen aktiivisuus vaikuttaa etuuden tasoon ja onko sitä myönnettävä syyperusteisesti vai yhtäläisesti kaikille.

Esimerkiksi kokoomuksen, kristillisdemokraattien, sdp:n ja sinisten sosiaaliturvamallissa aktiivisuus vaikuttaa.

Vasemmistoliiton lisäksi vihreät ovat tavoitelleet puolestaan vastikkeetonta perustuloa. Myös keskusta linjasi kesän puoluekokouksessaan perustulon olevan sen pitkän aikavälin pyrkimyksenä. Vaalien jälkeen puolueet joutuvat sorvaamaan intressejään yhteen.

Andersson arvioi, että vasemmistoliitolle neuvottelu olisi helpointa vihreiden kanssa.

– Työelämä on muuttunut, ja nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme ei huomioi sitä riittävästi vaan olettaa edelleen, että ihminen on 100-prosenttisen työtön tai 100-prosenttisen töissä, 100-prosenttinen palkansaaja tai 100-prosenttinen yrittäjä. Ihmisten elämä ja työnteko eivät enää näytä tältä.