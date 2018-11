Eduskuntavaalit huhtikuussa, EU-vaalit toukokuussa ja maakuntavaalit ehkä syksyllä – Onko tässä äänestäjille jo liikaa?

Rankkaahan se on

Poliitikoille tulee todella raskas kevät. Toivottavasti ei S-ryhmän edustajavaali enää lisää rasitusta. Vai oliko se juuri äskettäin? En muista. Maakuntavaalit muiden lisänä ovat luomassa uutta luottamusmiesorganisaatiota, johon nykyisen hallituksen norminpurkutalkoot tuovat ehdokasainesta. Se on joskus hieman vaikeaselkoista tuo hallinnon keventäminen näin kansakoulupohjalla ymmärrettäviksi. Silloin kun tekeviä käsiä on liikaa, kuten useimmiten on, ei ole mikään pulma keventää organisaatiota. Annetaan kenkää ja kehotetaan aktiivisuuteen työnhaussa. Maakuntavaalien tärkeä tehtävä on tietenkin myös täyttää sitä tyhjiötä päättäjien paikoissa, joka muodostui kuntauudistuksessa, kun valtuustoihin ja lautakuntiin eivät kaikki halukkaat mahtuneet. Mikä tässä on tietenkin hieman ehkä paradoksaalista, on se että myös maakuntien päättäjiksi on pyrkimässä suuri joukko, joilla on jo paikka kansakunnan kaapin päällä. Ja kansalla on miellyttävä tietoisuus siitä, että hallinto sen kuin kevenee uudella organisaatiolla, jolle maksetaan kokouspalkkioita ja kokous-kahveja yms.





