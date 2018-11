Suomessa nyt runsaat 5,5 miljoonaa asukasta – tänä vuonna kuolleita melkein 5 000 enemmän kuin syntyneitä

Veronmaksajia tarvitaan

Suomeen siis muutti karkeasti tuplamäärä ihmisiä verrattuna siihen kuinka moni muutti pois Suomesta. Olisi mielenkiintoista tietää millainen vaikutus tällä on maksettuihin veroihin ja toisaalta sosiaalitukien ja palveluiden tarpeeseen.



Oma varovainen arvaukseni on, että poismuuttaneiden myötä Suomi menettää valtavat verotulot ja toisaalta Suomeen muuttaneiden myötä kasvavat lähinnä menot. Suomen väestönkehitys on huolestuttavaa, mutta ei eläkkeitä ja menoja makseta ihmismäärällä vaan tehdyllä tuottavalla työllä ja siitä maksetuilla veroilla. Olisi syytä tarkastella miten maahanmuutto ja maastamuutto vaikuttavat verokertymään.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.