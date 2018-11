Kutsunnat säilyvät kotikunnissa, kaikkea ei haluta sähköistää

Anita Simola

Tänä päivänä kaikki mahdolliset ilmoittautumiset lomakerumbineen halutaan sähköistää, mutta yksi vaihe nuorten elämässä on ja pysyy: Kutsunnat kotikunnassa.

Pääesikunnan asevelvollisuusalan johtaja, everstiluutnantti Vesa Tohkanen kertoo, että he saavat aika ajoin vastata kyselyihin, miksi kutsuntoja ei voisi hoitaa kokonaan sähköisesti.

– Pääesikunta ei ole ajamassa tällaista uudistusta. Emme liioin suunnittele, että kutsuntoja pidettäisiin kootusti jossakin päin Suomea. Haluamme pitää kiinni siitä, että menemme kutsuntaikäisen kotikuntaan ja järjestämme yhden henkilökohtaisen tapaamisen. Se ei ole paljon, kun ajatellaan, että asevelvollisuus kestää tuosta 18 ikävuodesta 60 vuoteen saakka.

Tänä syksynä kutsuntoihin osallistuu vuoden 2000 ikäluokan pojat. Heitä on yhteensä 30 700. Kutsuntoja järjestetään 249 kunnassa.

– Kaikissa pienimmissä kunnissa ei järjestetä erillisiä kutsuntoja, vaan ne pidetään naapurikunnassa.

Muutoin sähköiset palvelut ovat tulossa vauhdilla kutsuntoihin mukaan.

– Pyrimme sähköistämään niin paljon kuin mahdollista. Kutsukirjeet ja erilaiset kyselyt hoituvat tehokkaasti sähköisesti. Nuoren kannalta on varmasti parempi, että hän saa postia suoraan älypuhelimeensa, eikä paperisena versiona kotiin postin mukana.

Tohkasen mukaan jatkossa myös lääkärintodistukset voidaan toimittaa sähköisesti.

Lääkärintarkastukset kutsuntojen yhteydessä ovat olleet historiaa jo muutaman vuoden.

– Nuori käy kutsuntoja edeltävänä keväänä lääkärissä. Lääkärikäynti hoituu joko oppilaitoksen tai kunnan kautta. Käynti on asevelvollisille ilmainen. Nyt uudistuksen myötä myös asepalvelukseen hakeutuville naisille lääkärintarkastus korvataan. Aiemmin he joutuivat huolehtimaan kustannuksista itse.

Kutsunnoissa on toki mukana edelleen lääkäri.

– Jos terveydentilassa on tapahtunut muutos kevään käynnin jälkeen, tai jos kutsuntoihin tullut haluaa itse tarkastuksen, niin se onnistuu, Tohkanen selventää.

Viikko sitten tilastokeskuksen tuore raportti hätkäytti alhaisella syntyvyyskäyrällä. Suomessa on nyt vähiten nuoria yli sataan vuoteen ja väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2035. Vauvoja syntyy tänä vuonna ennätysvähän eli lukumäärä jää alle 50 000.

Tohkanen kertoo, että pääesikunnassa seurataan tarkasti ikäluokkien kehitystä.

– Nyt syntyvät ovat kutsunnoissa parinkymmenen vuoden kuluttua. Vaikka luvut näyttävät dramaattisilta, niin emme tee hätäisiä johtopäätöksiä, sillä akuuttia huolta ei ole.

Sodan ajan joukkojen kokoonpano on 280 000 miestä ja naista.

– Syntyvyysluvut eivät hätyyttele tuota määrää, joukot saadaan kyllä koottua, Tohkanen jatkaa.

Kutsunnoissa määritellään asevelvollisen palveluskelpoisuus ja hänelle kerrotaan palveluksenastumisen ajankohta sekä joukko-osasto, jossa hän palvelee.

Viime aikoina monissa puheenvuoroissa on vaadittu kutsuntojen ulottamista koko ikäluokalle. Toistaiseksi vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuville naisille on oma hakuprosessinsa keväisin. Naisten osuus on lisääntynyt viime vuosina nopeaa tahtia.

Vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki tänä vuonna reippaat 1 500 naista. Lukumäärä oli yli 400 suurempi kuin viime vuonna.