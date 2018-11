Eduskunnan oikeusasiamies: Drone-kieltokyltit eivät ole lainmukaisia – Kaikki vieraskieliset kyltit vaihtoon

Kuka vastuuta virheistään, ei kukaan

Näille mokille ei löydy koskaan kasvoja jotka tunnustavat mokanmeessa. Kyllä joo me, siis me, korjaamme asian.



Tulee mieleen keskelle Kaskenmäkeä sijoitettu tolppa. Lapsikin olisi jo ennen sijoittamista ymmärtänyt tolpan vain ja ainoastaan haittaavan liikenteen sujumista ja sitä kautta aiheuttavan autojen osalta lisäpäästöjä. Torvisoittokunta soitti ilmastonparannuspolkkaa kun tolppa asennettiin paikalleen. Lopulta kun tajuttiin mikä moka tuli tehdyksi, tolppa siirrettiin hyssyn hyssyn hiljaisuudessa varastoon odottamaan uutta tulemista. Ei löytynyt kasvoja kertomaan vastuista prosessiin käytetystä yli 100 000:n euron haaskauksesta. Me vain päätimme siirtää tolpan pois. Siis me, me jotka olemme emme ole olemassa, emmekä näin ollen ole henkilöinä vastuussa mokauksistamme.

