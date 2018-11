Lelusalakuljettajana tunnetulle Rami Adhamille 10 kuukauden vankeusrangaistus – tuomittiin 16 rikoksesta

Helsinki

Markku Uhari

Lelusalakuljettajana tunnettu Rami Adham on tuomittu kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen yhteensä 16:sta eri rikoksesta. Juttua koskeva oikeudenkäynti käytiin elokuun lopussa, ja Helsingin käräjäoikeus antoi asiasta ratkaisun keskiviikkona.

Käräjäoikeus katsoi, että Adham syyllistyi muun muassa lukuisiin väärennyksiin, rahankeräysrikokseen, kirjanpitorikokseen ja rekisterimerkintärikokseen.

Syytteet liittyvät Adhamin toimintaan perustamassa yhdistyksessä Suomi Syyria yhteisö ry:ssä vuosina 2014–2016. Ne kaikki liittyvät yhdistyksen taloudenhoitoon. Oikeudessa hän oli kiistänyt suuren osan syytteistä, muun muassa rahankeräysrikossyytteen.

Sen sijaan Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Adhamia kohtaan nostetun syytteen törkeästä rahanpesusta.

Lisäksi hänen entinen puolisonsa tuomittiin tuottamuksellisesta rahanpesusta 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Kaksi muuta yhdistykseen liittyvää ihmistä sai myös sakkotuomiot kirjanpitorikoksista.

220 000 euroa valtiolle

Rangaistusten ohella Adham, hänen entinen puolisonsa ja Suomi Syyria yhteisö määrättiin yhdessä menettämään valtiolle 220 000 euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä. Entisen puolison osuus summasta oli 62 000 euroa.

Adhamia kutsutaan lelusalakuljettajaksi hänen perustamansa yhdistyksen toiminnan vuoksi. Adhamin yhdistyksen tarkoituksena oli Adhamin mukaan hyväntekeväisyyden tekeminen Syyriaan, ja hän on kertonut vieneensä sota-alueelle leluja lapsille. Adham on ollut aikanaan myös Sdp:n jäsen, mutta hän on sittemmin eronnut puolueen jäsenyydestä, kun hänen toimintaansa liittyvät talousepäselvyydet ovat tulleet julkisuuteen.

Helsingin käräjäoikeuden antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.