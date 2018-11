Itsenäisyyspäivästä on muodostunut erimielisten kokoontumispäivä – Poliisi varautuu mielenosoittajien yhteenottoihin Helsingissä

Helsinki

Rebekka Härkönen

Poliisi varautuu jälleen itsenäisyyspäivän yhteenottoihin Helsingissä. Pääkaupunkiseudulle on kutsuttu merkittävä määrä lisämiehitystä muualta Suomesta.

Helsingin kaduilla nähdäänkin itsenäisyyspäivänä tutuksi käyneeseen tapaan raskaasti varustautuneita mellakkapoliiseja ja poliisiratsuja.

Vastakkaisia mielenosoituksia ja kulkueita on ilmoitettu Helsingin poliisille jo useita. Poliisi arvioi, että mielenilmauksiin osallistuu tuhansia ihmisiä.

– Itsenäisyyspäivä on vakiintunut mielenosoituspäiväksi. Kun aiemmin mieltä osoitettiin Linnan juhliin menijöille, nyt siitä on muodostunut laaja kokoontumispäivä erilaisille vastakkaisille ryhmille, kuvailee ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisista.

Helsingin poliisi luonnehtii itsenäisyyspäivää merkittäväksi turvaamisoperaatioksi.

– Varautuminen on suurta, poliisimiehiä on kadulla enemmän kuin terrori-iskun vuosipäivänä Turussa.

– Tarkkailemme tilannetta myös etukäteen, seuraamme nettiä ja sosiaalista mediaa selvittääksemme, millaisia jännitteitä ryhmien välille syntyy, Kujala kuvailee.

Helsingissä marssii itsenäisyyspäivänä ainakin uusnatsijärjestö Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) Kohti vapautta -kulkue, kansallismielinen 612-soihtukulkue ja fasismia sekä rasismia vastustava Helsinki ilman natseja -kulkue.

"Liikkuvia palasia on paljon"

Poliisin mukaan on liian aikaista arvioida, millaiseksi itsenäisyyspäivä pääkaupungissa muotoutuu. Varmaa on jo tässä vaiheessa, että kulkueiden liikkuminen aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin.

– Ilmoitukset osallistujamääristä ovat vielä alustavia ja koska tieto tapahtumista välittyy sosiaalisessa mediassa, järjestäjien on vaikea arvioida ennakolta itsekään tarkkoja lukuja, Kujala sanoo.

Myös kulkueiden kokoontumisajat ja -paikat sekä reitit saattavat vielä muuttua viime tinkaan, jopa marssin aikana. Ilmoituksia tapahtumista voi tulla vielä lisää, lisäksi poliisin on varauduttava kokoontumisiin, joista sille ei ilmoiteta.

– Liikkuvia palasia on paljon. Koska joidenkin mielenilmausten tarkoitus on vastustaa jotakuta toista mielenilmausta, meidän on lain mukaan järjestettävä mahdollisuus siihenkin.

– Poliisi ei voi määrätä vastamielenosoituksia esimerkiksi kilometrin päähän toisistaan. Mielenosoituksen tarkoituksen täytyy toteutua, mutta kohtuullisesti niin, että turvallisuus säilyy, eikä mielenilmaus rajoita vastapuolen oikeutta osoittaa mieltään, Kujala selvittää.

Osallistujamäärät arvioita

Viidettä kertaa Helsingissä itsenäisyyspäivänä järjestettävä kansallismielinen 612-soihtukulkue kokoontuu Töölön torilla ja marssii Hietaniemen hautausmaalle Mannerheimin haudalle. Kokoontumispaikka ja määränpää ovat pysyneet samana alusta saakka.

Poliisin arvion mukaan soihtukulkueessa marssii tänä vuonna noin 2 800 henkilöä eli saman verran kuin viime vuonna

– Kohti vapautta -kulkue on ilmoittanut kokoontuvansa Senaatintorilla ja marssivansa Töölön Kisahallille. Osallistujia lienee parisataa, Kujala sanoo.

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus kokoontuu poliisille antamansa ennakkoilmoituksen mukaan Rautatieaseman vieressä Elielinaukiolla ja marssii Töölön Hesperian puistoon.

Poliisi muistuttaa, että ennakkoarviot osallistujamääristä ovat vain arvioita ja tilanne voi elää huomattavasti.

Kulkueiden reitit kulkevat osin lomittain, mutta poliisi toivoo keskusteluyhteyden säilyvän viime vuosien tapaan hyvänä kulkueiden järjestäjien kanssa.

– Yhteistyöllä olemme selvinneet aiempina vuosina ilman suurempia yhteenottoja, Kujala sanoo.

– Helsinki on turvallinen paikka myös itsenäisyyspäivänä. Sivullisten ei ole suositeltavaa hakeutua kuitenkaan lähelle paikkoja, joissa eri osapuolet hakevat konflikteja, sillä kaikkea poliisikaan ei välttämättä voi estää.

Ideologisten tapahtumien lisäksi poliisille on ilmoitettu useita juhlatapahtumia ja muita kokoontumisia.