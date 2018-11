"Suomeen pitää houkutella 20 000–35 000 ulkomaalaista töihin" – EK esittää myös 70 prosentin palkkatukea, jos yritys työllistää turvapaikan saaneen

suomalaiset itse palkkatukitöihin

Nyt on Suomessa työttömiä kansalaisia ja lisäksi turvapaikanhakijoita. Nyt on EK hommaamassa kolmansista maista lisää siellä jo valmiiksi työttömiä ihmisiä Suomeen PALKKATUKITÖIHIN. Ne työt kuuluvat jo Suomessa oleville kansalaisille.



Kikka on vanha. Suomessa on ollut työvoimapoliittista palkkatukityöllistämistö jo 70-80-90-luvuilla ja silloin työnantajat palkkasivat normaalipalkkaisiin töihin ammattitaitoisia työttömiä. Työnantaja sai valtiolta ison tuen palkkaan ja lopun maksoi itse. Näin työtön pääsi normaalipalkkaiseen työsuhteeseen, mikä oli vuoden mittainen. Tämä uudestaan käyttöön jo Suomessa työttömille kansalaisille. Ei tuontitavaralle. Älytön edes ajatuksena EK:n Häkämiehen visiointi. Muualla maailmalla työttömänä olevia tuodaan Suomeen palkkatukitöihin, kun täällä on jo valmiiksi omia koulutettuja työttömiä.

