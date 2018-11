Kenraaliruletti pyörii kulisseissa jo täysillä – kuka on presidentin suosikki? Nykyisen komentajan viisivuotiskausi päättyy ensi vuonna

Anita Simola

Kenraalirintamalla tapahtuu. Nykyisen komentajan viisivuotiskausi päättyy ensi vuonna, ja mahdollisten seuraajien lista alkaa olla jo varsin näyttävä.

Viimeisin yllätys oli, kun merivoimien johtoon nousi operaatiopäällikkö, kommodori Jori Harju.

Merivoimien kakkosmies lippueamiraali, merivoimien esikuntapäällikkö Timo Hirvonen oli ennakkosuosikki, mutta hän siirtyy erityistehtävään pääesikunnan suojiin.

Seuraava nimityskierros kenraalikunnassa on merkittävä, sillä ensi keväänä on edessä puolustusvoimain komentajan nimitys.

Nykyinen komentaja, kenraali Jarmo Lindbergin määräaikainen viisivuotiskausi täyttyy elokuussa. Lindbergin kausi alkoi vuonna 2014, kun komentaja Ari Puheloinen siirtyi reserviin.

Lindberg täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Sotilaiden eläkeikä noudattaa uutta linjaa, jonka mukaan eläkeikä nousee asteittain. Lindberg on syntynyt 1959, joten hänen eläkeikänsä on 64 vuotta ja kolme kuukautta. Lindberg ehtisi olla toista kauttansa komentajana reilut neljä vuotta, jos tasavallan presidentti Sauli Niinistö hänet siihen nimittää.

Tällä hetkellä on vaikea povata, nähdäänkö ilmavoimien superkenraali vielä komentajan tehtävässä ensi vuoden jälkeen.

Julkisuuden kanssa pärjännyt sattumakomentaja

Julkisuudessa ei Lindbergistä löydy vikaa hakemallakaan. Työt on hoidettu, mokia ei ole tehty ja julkisuuskuva on hyvä. Suhteet mediaan ovat luontevat.

Soittokierros eri lähteille kuitenkin paljastaa, että pinnan alla on pientä kuplimista. Osa on sitä mieltä, että Lindbergin toinen kausi ei ole läpihuutojuttu.

Lindberg itse oli sattumakomentaja. Puheloisen seuraajaksi, neljän leijonan kenraaliksi ennustettiin monissa spekulaatioissa puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Rätyä. Toisin kävi. Kaiken lisäksi puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) halusi kansliapäällikön vaihtoon. Räty joutui väistymään.

Pestin sai Niinistön toiveiden mukaan Jukka Juusti. Valintaa perusteltiin sillä, että Juus­til­la on tek­no­lo­gia- ja ma­te­ri­aa­li­o­saa­mista, jota tarvitaan kun armeijan suurhankinnat ovat meneillään.

Lindberg, lempinimeltään Charles, on taustaltaan hävittäjälentäjä ja rakkaus lentämiseen näkyy. Hän on myös komentaja, joka ahkeroi sosiaalisessa mediassa.

Lentäminen nousee joidenkin mielestä liian voimakkaana esille. Komentajaa on arvosteltu siitä, ettei häntä nähdä tarpeeksi kaikkien puolustushaarojen "isänä".

Paneutuminen henkilöstön asemaan ja murheisiin saisi osan mielestä olla jämäkämpää. Myös näkyvyyttä kotimaassa kaivataan.

Presidentin ja komentajan väleihin vuosien mittaan pientä hiertymää?

Kaiken mittarina nimityksessä on se, miten komentajan ja armeijan ylipäällikön eli presidentin vuoropuhelu sujuu.

Välejä on kuvailtu hyviksi. Olihan Lindberg presidentin oma valinta. Toisesta suunnasta on kuultu, että näihin väleihin olisi tullut vuosien aikana pientä hiertymää, mutta ei suurta.

Tasavallan presidentin läntinen puolustusyhteistyö on hiukan kriittisempää kuin nykyisen hallituksen. Kenraalit taas ovat täysillä mukana hallituksen nuoteissa. Eikä ole salaisuus, että kenraalit mielivät Suomea Naton täysjäseneksi ja katselevat mielellään länteen päin.

On myös esitetty arvio, että kenraalikunta olisi turhan riehakasta. Jos näin on, niin komentajan on pidettävä porukka ruodussa.

Toisaalta Lindbergin etuna on, että hän on uuden aallon komentaja, tuntee hävittäjät ja hankintaprosessin kuin omat taskunsa ja ymmärtää talouden päälle. Ikä eikä kuntokaan ole este. Miksi siis hyvä mies vaihtoon, osa tuumii.

Komentajaruletissa pyörii toistaiseksi kuusi nimeä

Mikäli Lindbergiä ei nimitetä, tai jos hän ei halua jatkaa, niin ollaan visaisen ongelman edessä. Kenestä seuraaja?

Vuosikausia puolustusvoimien nykyisen strategiapäällikön, kenraaliluutnantti Kim Jäämeren nimi on pyörinyt komentajaruletissa.

Pulmana on puolustushaara. Hänkin on Lindbergin lailla ilmavoimien upseereja. Onko armeija valmis siihen, että kaksi komentajaa peräkkäin tulee ilmavoimista?

Jäämeren lisäksi pelissä on neljä muuta. He ovat pääesikunnan päällikkö Timo Kivinen, operaatiopäällikkö Eero Pyötsiä, maavoimien komentaja Petri Hulkko, kaikki kenraaliluutnantteja. Listalle kuuluu myös kenraalimajuri Timo Rotonen, joka on nousussa pistepörssissä.

Rotonen ja Kivinen ovat syntyneet Lindbergin lailla vuonna 1959, muut 1960-luvulla.