Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla keräsi yli 60 000 allekirjoitusta

Taneli Koponen

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla on kerännyt eduskuntakäsittelyyn vaadittavan määrän kannatusilmoituksia. Kyseessä on viiden eri ympäristöjärjestön eli Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen, BirdLifen, Luonto-Liiton sekä Natur och Miljönin alulle laittama kansalaisaloite. Aloitteeseen on kerätty ääniä puolen vuoden ajan.

Järjestöjen mukaan vähintään 61 438 suomalaista allekirjoitti aloitteen. Lopullinen nimimäärä selviää vasta myöhemmin, koska viimeisten viikkojen ja päivien aikana paperilla saapuneita kannatusilmoituksia ei ole vielä ehditty laskea. Puutteellisesti tai virheellisesti täytettyjä kannatusilmoituksia on arvion mukaan tyypillisesti noin 2-3 prosenttia kaikista ilmoituksista.

Järjestöt toimittavat paperiset kannatusilmoitukset myöhemmin oikeusministeriöön tarkistettavaksi. Tarkistuksen jälkeen niillä on kuusi kuukautta aikaa toimittaa kansalaisaloite eduskuntaan. Järjestöt toimittavat aloitteen keväällä 2019 valittavalle eduskunnalle, koska nykyinen eduskunta ei ehtisi sitä enää käsitellä.

– Netissä on annettu vaadittavat yli 50 000 allekirjoitusta, mikä varmistaa sen, että kansalaisaloite menee eduskuntaan. Lopullinen nimimäärä selviää, kun olemme varmoja, että esimerkiksi postissa matkalla olevista kannatusilmoituksista jokainen pääsee laskentaan mukaan, sanoo kampanjakoordinaattori Maija Suomela tiedotteessa.