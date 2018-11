Taloyhtiön ja omakotiasujan kannattaa tarkistaa poliisin rekisteristä, että lukituspalvelua tarjoavalla yrityksellä on lain edellyttämä lupa

Pieleen meni

"Taloyhtiön lukitukset ja muut turvasuojaustehtävät voi hankkia ensi vuoden alusta lähtien vain luvan saaneilta yrityksiltä." - Kyllä taloyhtiö voi hankkia lukitukset ja muut turvasuojaustehtävät ihan mistä vaan. Ovatko nämä sitten lain mukaisia on eri asia.



"Lakiuudistukseen liittyvä siirtymäkausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, ja sen jälkeen muun muassa taloyhtiöiden on hankittava palvelunsa luvan saaneelta yritykseltä." - Entäs yksityiset kiinteistön omistajat, kuten omakotitalot? Keitä ne muut kuin "muun muassa taloyhtiöt" ovat?



"Yritys ei voi jatkaa lupaa edellyttävää toimintaa ennen kuin hakemus on hyväksytty." - Voi, mutta lain mukaan ei saa.



"Taloyhtiöillä on edelleen mahdollisuus tehdä turvasuojaustehtäviä myös omin voimin tai teettää niitä esimerkiksi isännöitsijätoimistolla." - En oikein usko että isännöitsijätoimisto tekee mitään lukkojen asennuksia tai sarjoituksia tms.

