Vihreiden Pekka Haavisto vaatii koulutukselle miljardia euroa, mutta ei "Tinder-talkoita"

Minusta nyt olisi korkea aika keskittyä koulutuksen laatuun eikä määrän lisäämiseen. Maistereita ja tohtoreita on maa pullollaan, mutta todellisista ammatti-ihmisistä on huutava pula. Ammattikoulujen koulutuksen itseopiskelu on vaarallista, joten se tulee välittömästi lakkauttaa. Peruskouluista lähtien oppilaat on opetettava lukemaan ja kirjoittamaan ja laskemaan, jotta myös jatkokoulutus tuottaa oikeita tuloksia ja osaavia ihmisiä. Johan näistä on tullut esiin ongelmia vaikka millä mitalla, mutta poliitikot vain puhuvat yleisellä tasolla keskittymättä itse ytimeen.

