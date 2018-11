Rajusti kallistunut dieselin hinta ei näy ruuhkina Itä-Suomen raja-asemilla – diesel-litra on Venäjällä lähes euron halvempi

Tanja Nuotio

Rajusti kallistunut dieselin hinta ei näy Itä-Suomen raja-asemilla ruuhkina – ainakaan vielä. Ihmiset eivät siis ole lähteneet hamstraamaan halvempaa dieseliä Venäjältä.

– Ei ole vielä näkynyt millään tavalla, kertoo vartioupseeri Hannu Kemppainen Vartiuksen raja-asemalta Kainuusta.

Jos lähtee halvemman dieselin perään Venäjälle, niin joutuu hommaamaan viisumin. Kemppainen muistuttaa, että kun hakee viisumia ensimmäistä kertaa, prosessiin menee helposti neljäkin viikkoa.

– Viisumin saamiseen kuluu joka tapauksessa ainakin 2–4 viikkoa.

Kemppainen kuvailee, että Vartiuksen rajan ylittää Suomesta käsin aika lailla "vakioporukka". Suurin osa suomalaisista rajanylittäjistä on tankkaajia.

Kemppaisen mukaan liikenne on ollut normaalia sen jälkeen, kun Venäjä luopui rahoitusyhtiön omistamien autojen käännytyksestä rajalta takaisin Suomeen.

Syyskuun alussa Venäjä muutti yllättäen säädöksiä, jotka koskivat ulkomaalaisten yksityisautojen tuomista maahan. Säädöksestä luovuttiin muutama viikko sitten ja palattiin normaaliin.

Venäjällä diesel ja bensa ovat aika lailla samanhintaisia

– Jos dieselin hinta pysyy korkealla, se varmasti lisää ihmisten halukkuutta lähteä hakemaan halvempaa dieseliä, Hannu Kemppainen arvelee.

Hintaero on jo euron luokkaa, eli diesel-litra on lähes euron halvempaa rajan toisella puolella. Venäjällä diesel ja bensa ovat aika lailla samanhintaisia.

– Oletus on, että tammi-helmikuussa tulee lisää dieselin tankkaajia. Venäläisillä on loma uudenvuoden aikaan, silloin on paljon muutenkin rajaliikennettä, mutta sen jälkeen suomalaiset saattavat lähteä vilkkaammin tankkaamaan Venäjän puolelle, jos dieselin hinta pysyy korkealla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Imatralla ja Vaalimaalla normaalit liikennemäärät

Imatralla ja Vaalimaalla ei myöskään ole nähty ryntäystä halvan dieselin perään.

Imatran rajanylityspaikalla dieselin hinnannousu ei ole juuri näkynyt. Imatran rajan yli on perinteisesti liikkunut paljon tankkaajia Venäjän puolelle.

– Ei ole meillä suuresti näkynyt, vaan liikenne on vakiota, kertoo vuoropäällikkö Petri Väkevä Imatralta.

– Dieselin hinnannousu ei ole vielä näkynyt liikennemäärissä millään tavalla. On mahdollista, että pitkässä juoksussa näkyy, toteaa vuoropäällikkö Juhani Saari Vaalimaan raja-asemalta.

Kansalaisaloitteessa jo yli 112 000 nimeä

Dieselveron poistoa ajaneella kansalaisaloitteella on hurja kannatus. Dieselveron poistamista vaativa kansalaisaloite saavutti tiistaina yhdessä päivässä yli 50 000 allekirjoitusta, eli eduskuntakäsittelyyn tarvittavan määrän.

Perjantaina iltapäivällä kannatusilmoituksia oli 112 438.

Aloitteen perusteluna on, että dieselautojen käyttökustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin bensiiniä käyttävillä autoilla. Tämä johtuu dieselpolttoaineen hinnankorotuksista.

– Etenkin Pohjois-Suomessa ei tule toimeen ilman henkilöautoa, koska välimatkat ovat pitkiä ja työmatka-aikoihin joukkoliikenne ei useinkaan ole sopiva kohtuulliset matka-ajat huomioiden jos ollenkaan, kansalaisaloitteen perusteluissa sanotaan.

Dieselin hinta on noussut 95-oktaanisen bensiinin hinnan yläpuolelle monella paikkakunnalla.