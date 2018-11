Euroopan bioenergiajärjestölle ensimmäinen suomalainen puheenjohtaja

Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty on nimitetty Euroopan bioenergian kattojärjestö Bioenergy Europen puheenjohtajaksi.

Tuohiniitty on ensimmäinen suomalainen, joka on valittu tehtävään. Tuohiniityn luottamustoimi kestää kaksi vuotta. Viimeiset kaksi vuotta järjestöä on luotsannut latvialaisen bioenergiayhdistyksen Latbion Didzis Palejs.

Hannes Tuohiniitty on toiminut Bioenergy Europen hallituksessa vuodesta 2015 lähtien ja työvaliokunnassa 2017 lähtien.

Bioenergy Europe on Brysselissä toimiva edunvalvonta- ja kehittämisjärjestö. Se on eurooppalaisten järjestöjen ja yritysten yhteinen äänitorvi ja alan kehittäjä.