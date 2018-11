Opetusministeri Grahn-Laasonen: Syntyvyys nousuun neuvoloiden roolia laajentamalla

Anita Simola

Perjantaina julkaistaan tilastokeskuksen uusin väestöennuste. Se näyttää syntyvyydelle synkkiä lukuja.

– Yli sataan vuoteen ei ole syntynyt näin vähän lapsia kuin nyt. Tänä vuonna luku jää alle 50 000. Pudotus on ollut nopeaa. Ikäluokka oli muutama vuosi sitten paljon korkeampi, sillä tänä syksynä peruskoulun aloitti 61 000 lasta, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) kertoo.

Väestötieteilijöiltä ei ole tullut yksituumaista vastausta siihen, miksi syntyvyyskäyrä menee alas.

– Syntyvyys ei nouse painostamalla tai puhumalla synnytystalkoista. Meidän pitäisi luoda lapsiystävällisempi ja perhemyönteisempi yhteiskunta. Nuorten tulevaisuudenuskoa tulisi vahvistaa ja luoda samalla ilmapiiri, johon lapset ovat tervetulleita.

Ministeri sanoo, että syntyvyyttä ei saada nousuun yhdellä keinolla, vaan tarvitaan useita uudistuksia. Tärkeimpänä hän pitää työllisyyden vahvistamista.

Yksi konkreettinen keino voisi olla neuvolan roolin laajentaminen.

– Suomessa on menestyskonsepti, neuvolat. Ne luotiin ratkaisemaan aikansa lapsiperheiden ongelmia. Lapsikuolleisuus onkin nyt maailman alhaisinta. Sieltä juontavat lasten terveyden edistäminen ja oikea ravinnon saaminen sekä äitiysseuranta. Useilla mittareilla järjestelmä on yksi parhaista lapsille ja perheille maailmassa. Miksi emme laajentaisi neuvoloiden toimenkuvaa?

Mallissa hahmotellaan tapoja, miten neuvolat voisivat ottaa nykyistä vahvemman roolin lapsiperheiden kipukohtiin.

– Nyt neuvolassa käydään, kun lapsi on pieni. Sen jälkeen käynnit harvenevat niin, että tapaamisia on vain kerran vuodessa. Voisiko neuvolla olla jatkossa läsnä enemmänkin, hän kysyy.

Neuvolat voisivat tarjota vanhemmuuden tukea erityisesti tilanteissa, joissa luontainen tukiverkosto puuttuu.

– Esimerkiksi isovanhemmat voivat asua kaukana tai heitä ei ole.

Hän on huomannut, että monet vanhemmat turvautuvat nettipalstojen antiin.

– Sosiaalisessa mediassa leviää aika negatiivinen puhe lapsista ja perhe-elämästä. Siellä korostuvat kirjoitukset, joissa arki koetaan rankkana ja uuvuttavana, kautena, joka on täynnä ristiriitoja ja huonoja yöunia. Se ei ole koko totuus. Lapsiperheen elämä antaa enemmän kuin ottaa.

Grahn-Laasonen ehdottaakin, että vanhemmuuden tukea voisi saada nykyistä matalammalla kynnyksellä alan ammattilaiselta, eli neuvolasta.

– Neuvoloiden palveluita voisi olla digitaalisesti saatavilla, olipa sitten kysymys imetyksestä, uhkaiästä tai jaksamisesta. Avun saisi heti asiantuntijalta esimerkiksi chat-keskustelun kautta. Henkilökunnan kanssa voisi myös purkaa huolia parisuhteesta.

Monissa kunnissa on rakennettu uusia päiväkoteja ja neuvoloita niin, että ne ovat samassa talossa.

– Tämä on ollut hyvä kehitys. Neuvolan työntekijät ja päiväkodin henkilöstö voivat tehdä yhteistyötä ja antaa ohjausta tukea tarvitseville.

Ministerin mielestä neuvola roolin kasvattaminen on järkevää, koska perheet luottavat neuvoloihin. Ylipäätään matalan kynnyksen palveluja olisi luotava lisää.

– Kun lapsiperheiden arkea on tutkittu, niin läheisverkostojen puute on ollut syy, joka johtaa uupumiseen vanhempana. Matalan kynnyksen tukea voisi lisätä antamalla koti- ja hoitoapua.

Grahn-Laasonen myöntää, että perheiden ruuhkavuodet on saanut terminä hiukan negatiivisen kuvan.

Ministeri toivoo, että koulut kiinnittäisivät entistä enemmän huomiota siihen, että harrastukset voitaisiin tuoda koulujen iltapäiviin.

– Se vähentäisi vanhempien kuljetusrumbaa iltaisin ja perheelle jäisi omaa aikaa.

Mutta mistä resurssit neuvolan uudelle roolille?

– Olen keskustellut neuvola-ammattilaisten ja heidän ammattiliittojen kanssa. Moni idea on heiltä peräisin. He ovat mielissään siitä, että vihdoinkin päästäisiin kehittämään uusia tapoja. Osaa on jo testattu eri puolilla maata ja pilotit ovat olleet hyviä.

Hän jatkaa, että jos tehtäviä tulee lisää, on resursseista huolehdittava.

– Toisaalta resursseja vapautuu, kun syntyvyys on laskenut.

Neuvoloita tarvittaisiin myös murrosikävaiheessa.

– Monen teini-ikäisen perheessä törmätään ongelmiin, joihin tarvittaisiin matalan kynnyksen apua. Siihenkin neuvola soveltuisi hyvin.

Neuvoloiden työtehtävien laajentaminen ei vaatisi suuria lainsäädännöllisiä muutoksia.