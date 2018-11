Ulkomaisiin nettituttaviin ihastuneita suomalaisia on huijattu jopa kymmenientuhansia eurojen edestä, varoittaa Hämeen poliisi.

Poliisille ilmoitetaan toistuvasti tapauksista, joissa ulkomaalaiset nettituttavat ovat onnistuneet erehdyttämään suomalaisia keski-ikäisiä tai eläkeläisiä maksamaan suurehkoja summia rahaa ulkomaisille pankkitileille vailla tietoa rahojen todellisista vastaanottajista. Hämeen poliisin mukaan vuosittain ilmoitettujen tapausten määrä on pienehkö, mutta ulkomaille virrannut rikoshyöty on ollut huomattava.

Poliisin tiedossa on tapauksia, joissa ihastuksen huumassa on tehty jopa useiden kymmenientuhansien eurojen tilisiirrot. Rahat vastaanotettuaan nettituttava on lopettanut yhteydenpidon ja rahat ovat hävinneet kuin tuhka tuuleen.

Tyypillisesti nettituttavaan on poliisin mukaan tutustuttu jollakin internetin keskustelufoorumilla. Usein tällä on ollut jokin tunteisiin vetoava tarina kerrottavanaan ja kuvamateriaalia tukemaan tarinaa. Hän on saattanut esiintyä valtion virkamiehenä tai muutoin herrasmiehenä, joka on esimerkiksi sairastuttuaan joutunut tilapäiseen rahapulaan. Toisinaan nettituttavan yrityksellä on ollut jokin väliaikainen taloudellinen ongelma, johon on pyydetty rahaa lainaksi. On myös tapauksia, joissa rahaa on pyydetty, jotta nettituttava voisi matkustaa Suomeen ihastustaan tapaamaan.

Poliisin mukaan tämänkaltaisia petosrikoksia on vaikea selvittää, sillä ne tulevat poliisin tietoon viiveellä, jolloin raha on jo ehtinyt vaihtaa omistajaa. Tilit myös sijaitsevat ulkomailla ja niiden todellisista omistajista saati käyttöoikeuden haltijoista ei ole mitään selvyyttä.

Poliisi muistuttaa, että välttyäkseen huijatuksi tulemiselta olisi syytä pohtia tarkkaan ennen avun antamista, onko rahojen pyytäjä liikkeellä vilpittömällä mielellä.

Jos nettipetoksen kohteeksi huomaa joutuneensa, poliisi kehottaa ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian. Mitä kauemmin tapahtumasta on kulunut aikaa, sitä pienempi mahdollisuus on päästä tekijän jäljille.