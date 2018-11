Ulkomaalaistaustaisen mielestä sairaus- ja äitiyslomat sekä maksetut pitkät kesälomat ovat suomalaisen työelämän parhaita puolia

Fakta

Tavoitteena houkutella ulkomaalaisia osaajia Suomeen

Tutkimuksen toteuttamisesta vastasi Innolink ja se on toteutettu yhteistyössä Työelämä 2020 -hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Sen tuloksia hyödynnetään houkuteltaessa ulkomaalaisia osaajia ja yrityksiä Suomeen osana Talent Boost -ohjelmaa ja Invest In Finland -toimintoja.

Made by Finland -selvityksen on rahoittanut Business Finland, ja se on toteutettu yhteistyössä Työelämä 2020-hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Työterveyslaitoksen kesken.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään houkuteltaessa ulkomaalaisia osaajia ja yrityksiä Suomeen osana Talent Boost -ohjelmaa ja Invest In Finland -toimintoja.