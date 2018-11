Sdp:n Antti Rinteen todistajaksi tuleminen käräjille vaiheikasta – Rinteen mukaan häntä ei tiedotettu asiasta tarpeeksi

Pekka Mauno

Käräjille todistajaksi tuleminen on ollut sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteelle aikamoista venkoilua. Lapin käräjäoikeus on kutsunut Rinteen Kittilän kuntakäräjille, jossa syytetään 27:ää luottamushenkilöä virka- ja työrikoksista.

Lännen Median tietojen mukaan Rinne on muun muassa pyytänyt etäkuulustelumahdollisuutta, lentolippuja Rovaniemelle ja kuulusteluajankohdan siirtämistä työhönsä vedoten. Käräjätuomari Vilho Niiranen on vahvistanut, että Rinne on kertonut asioista sähköposteissa käräjäoikeudelle.

Rinne on myös ihmetellyt syytä todistamiselle, koska ei oman näkemyksensä mukaan tiedä Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän erottamisasiasta mitään.

Jouni Palosaaren erottamisesta alkaneiden tapahtumien aikaan joulukuussa 2013 Antti Rinne oli Levi Ski Resortin hallituksen jäsen. Palosaari oli Levi Ski Resortin toimitusjohtaja.

Keskusrikospoliisi on kaksi kertaa kuullut Rinnettä asian tutkinnassa, viimeksi tänä syksynä.

– Jos syyttäjä haluaa todistajaksi, paikalle on yleensä tultava. Vaikka sitten sanomaan, että ei tiedä asiasta mitään, sanoo käräjätuomari Vilho Niiranen.

Rinne ei kuitenkaan mielestään ole ollut haluton saapumaan kuulemiseen. Hänen mukaansa hämmentävää on ollut julkisuudessa esitetty näkemys tapahtumien kulusta.

– En ole missään vaiheessa sanonut, etten halua tulla todistamaan. Olen ainoastaan kysynyt, mistä minua kuullaan ja milloin. Ihmettelin, miksi minua ei ollut kuultu tässä asiassa todistajana tutkinnan aikana. Itse lähettämäni sähköposti johti siihen, että poliisi kuuli minua, Rinne toteaa Lännen Medialle puhelimitse.

Rinteen mukaan kutsu käräjäoikeuteen tuli syyskuun 25. eli samana päivänä, kun hän itse lähetti sähköpostia käräjäoikeuden tuomarille. Sähköpostissaan Rinne ihmetteli sitä, mitä mediassa oli kerrottu.

– Olen ollut hämmentynyt siitä, että julkisuudessa on kerrottu, että olisin tulossa todistamaan asiassa, kun minulle henkilökohtaisesti ei ole tullut minkään näköistä tietoa käräjiltä eikä syyttäjiltä eikä asianomistajan asiamiehiltä.

Rinteen on joka tapauksessa tultava Rovaniemelle, henkilökohtaisesti paikalle Lapin käräjäoikeuteen. Rinnettä kuullaan ensimmäisenä todistajana ensi maanantaina.

Sen lisäksi todistajina kuullaan Ari Aspiaa, joka toimi erottamistapahtumien aikaan Kylpylähotelli Levitunturin toimitusjohtajana. Todistajana on myös ex-kansanedustaja Mikko Kärnä.

Antti Rinteellä oli keskeinen rooli Anna Mäkelän irtisanomiseen johtaneen tapahtumasarjan alullepanijana.

Hän oli ammattiliitto Pron puheenjohtaja ja Pro puolestaan hotelliyritys Levin Matkailukeskus Oy:n pääomistaja. Se on vähemmistöomistajana Levi Ski Resort -yhtiössä, jossa osake-enemmistön omistaa Kittilän kunta.

Levin Matkailukeskus Oy ja Mäkelä Kittilän kunnan edustajana tekivät tutkintapyynnön Palosaaren toiminnasta hissihankinnan yhteydessä. Rinne halusi myös erottaa Jouni Palosaaren, mistä Rinne on itse kertonut krp:n kuulusteluissa.

Tapahtumien kulkua Rinne on kuvaillut kahdessa krp:n kuulustelussa, josta esitutkinnan yhteydessä oleva kuulustelupöytäkirja helmikuulta 2014 on myös julkinen.

Rinne kuvaa epäluottamuksen Jouni Palosaarta kohtaan alkaneen jo loka-marraskuussa vuonna 2013.

Se huipentui Levin maailmancupin jälkeiseen kuuluisaan tapaamiseen Rinteen hotellihuoneessa Levillä. Siellä olivat paikalla Levi Ski Resort -yhtiön keskeiset luottamushenkilöpäättäjät.

"Isompien omistajien mielipide hänen asemastaan oli, että Palosaari erotetaan toimitusjohtajan paikalta ja hänelle tullaan tarjoamaan etelärinteen hissihankkeen projektipäällikön paikkaa", kerrotaan kuulustelupöytäkirjassa.

Sittemmin Jouni Palosaaren toimintaa koskeva Kittilä-jupakan haara on saanut päätöksensä Lapin käräjäoikeudessa. Palosaarta syytettiin luottamusaseman väärinkäytöstä. Syyte hylättiin.

Kittilän kuntakäräjät ovat nyt puolivälissä, niin ajankäytön kuin itse prosessin kannaltakin. Tällä viikolla Lapin käräjäoikeudessa kuullaan viimeisiä 27 syytteessä olevasta kuntapäättäjästä. Sitten alkaa todistajien kuuleminen, ja se jatkuu joulukuun puoliväliin saakka.

– Syyskuussa aloitettiin, aikataulussa ollaan. Syyttäjien ja vastaajien loppulausunnot kuullaan tammikuussa, sanoo käräjätuomari Vilho Niiranen.

Tuomio tulee käräjiltä myöhemmin, keväällä ennen kesälomia.

Kittilän kuntakäräjät on ollut suuri urakka erityisesti keskusrikospoliisille. Varsinaisesta esitutkinnasta kertyi kuulustelupöytäkirjoja yli 1 000 sivua. Lisätutkintaa krp on tehnyt vielä oikeudenkäynnin aikanakin.

Lapin käräjäoikeus on käsitellyt juttua kolmen tuomarin voimin.

– Tuomiota ei anneta kollegiona, vaan jokaisella tuomarilla on siitä oma käsityksensä. Jos se ei ole sama, lopputulos on enemmistön äänestyspäätös, Niiranen selittää.

Lapin käräjäoikeudelle kyse on isosta, mutta ei mitenkään tavattomasta rikosprosessista.

Ylimääräisiä kuluja tulee erityisesti turvajärjestelyistä ja tallennusjärjestelmästä. Myös Kittilään toteutettua oikeudenkäynnin etäyhteyttä varten on pitänyt tehdä erityisjärjestelyjä. Kaikkineen ylimääräisten kulujen loppusumma jää noin 30 000 euroon.

Juttua muokattu klo 19.30: Lisätty tekstiin Antti Rinteen kommentit sekä tieto siitä, että sähköpostit on vahvistanut Lännen Medialle käräjätuomari Vilho Niiranen.