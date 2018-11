Tiukan kaivosjohtajan rooliin valittu Pelle Heikkilä oli ongelmanuori, myöhemmin hän harrasti sijoittamista

Suomalaisen näyttelijä Pelle Heikkilän tausta on poikkeuksellinen. Erikoisyksilö on myös kaivosjohtaja Markus Lindmark, joka ajaa keinoja kaihtamatta kultakaivosta syrjäkylälle Pohjois-Ruotsissa. Heikkilä on mukana myös Aallonmurtajassa ja hänet nähdään Invisible heroes -draamasarjassa.