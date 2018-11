Piispanvihkimys kohautti – oliko hiipassa satanistien risti?

...lopun aikoja elellään

Kristinuskohan on yksi Assyyrialais-Babylonialaisista kulteista jotka ovat aina olleet ja voivat hyvin. Raha, valta, byrokratia, sodat ja pedofilia ovat eliitin keksintöjä joilla meitä hallitaan ja pidetään tietämättömyydessä. Sarvipää tykkää ja herrat nauraa. Ihmiskunnassa itsessään on valta ja kaikki mahdollisuudet muutokseen parempaan mutta ei ennenkuin ymmärrys orjuudestamme tajutaan ja että muutos on vain tahdosta kiinni.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.