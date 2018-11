Kaksi äitiä arvioi, onko ilmapiiri lapsikielteinen – "Naiset kokevat äitiyden uhaksi, koska se vaikuttaa työllisyyteen"

Tanja Nuotio

Äiti, bloggaaja ja viestintäasiantuntija Elsa Heiko pitää Suomen yleistä ilmapiiriä osittain lapsikielteisenä, sillä nykyvanhempia yhä vaan syyllistetään, aliarvioidaan ja heille on helppo huomauttaa asioista.

– Mutta lapsikielteinen ilmapiiri ei ole se syy, että syntyvyys on niin alhainen, Heiko painottaa.

Lännen Media uutisoi lauantaina, että päättäjiltä vaaditaan nyt keinoja lisätä syntyvyyttä, sillä Suomessa syntyy tänä vuonna ennätysvähän vauvoja.

– Ei kukaan tee huonon ilmapiirin perusteella ratkaisua vauvasta. Syyt ovat syvemmällä. Naiset kokevat äitiyden uhaksi, koska se vaikuttaa työllisyyteen, Heiko täräyttää.

Oi mutsi mutsi -blogia pitävä Heiko kertoo hämmentyneensä viime viikolla, kun Kelan julkaiseman raportin mukaan 25 prosenttia miehistä ei käytä ollenkaan perhevapaita – ei siis päivänpäivää.

– Vanhemmuus on naisen harteilla. Perhevapaauudistus 2013 on lisännyt ainoastaan vähän isien kotonaoloa. Tarvitaan uusia keinoja, miten isyyttä tuettaisiin.

Heikon mielestä on selvää, että tasa-arvoon tottuneita naisia hirvittää ottaa yksinään vastuu lapsen hoidosta. Hänen mukaansa kyse on paljolti myös jaksamisesta.

– Kotiavun saamisen kynnystä tulee madaltaa tosi paljon. Toisaalta kotiavussa on kyse siitä, että naisvaltaiselta alalta autetaan naisia kotona. Naiset siis tekevät kotona olevan työn, mutta totuus on, että naiset tarvitsevat ne isät kotiin auttamaan.

Heikon mielestä yhteiskunnassa pitäisi uskaltaa tehdä isoja ratkaisuja. Hän harmittele, kun 6+6+6-malli ei mennyt läpi. 6+6+6-malli tarkoittaa, että vanhempainvapaa olisi kokonaisuudessaan 18 kuukautta, ja siitä äiti pitäisi kuusi ja isä kuusi kuukautta. Perhe päättäisi itse, kumpi käyttää viimeisen pätkän.

Heiko muistuttaa, että Islannissa samantyylinen 3+3+3-malli on toiminut jo 2001 lähtien, ja isien kotonaolo ja perheiden hyvinvointi ovat lisääntyneet.

Lännen Median uutisen mukaan apu perheiden arkeen on hyvä keino lisätä syntyvyyttä. Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselyssä kansalaisten enemmistö on huolissaan suomalaisten alhaisesta syntyvyydestä ja on sitä mieltä, että yhteiskunnan pitäisi edistää syntyvyyttä.

Kaikenlainen lapsiperheiden aiheuttama hälinä tuntuu häiritsevän ihmisiä nykyään entistä enemmän.

Perheministeri Annika Saarikko (kesk.) sai kipakkaa palautetta elokuussa, kun hänen oma lapsi kävi paneelitilaisuudessa. Saarikko ihmetteli myöhemmin tilannetta ja suomalaisten ankaria asenteita. (Uusi Suomi 15.8.)

Kokki, yrittäjä ja kolmen pojan äiti Hanna Gullichsen on rohkaissut ensimmäisen lapsen saavia ihmisiä jatkamaan ravintoloissa käyntiä ja ulkona syömistä lapsen kanssa.

– Ei haittaa, jos lapsi itkee. Lapsethan ovat osa meidän elämää. Lapset ovat lapsia, eivät pieniä aikuisia, hän muistuttaa.

Gullichsen on käynyt perheensä kanssa syömässä ulkona siitä asti, kun kaksospojat olivat vain muutaman päivän ikäisiä.

– Lapsille tulee ravintolastakin tuttu ja turvallinen ympäristö, koska se on osa meidän kaikkien elämää. Me totutamme heidät siihen. On tosi huonoa käytöstä ravintolassa asiakkaalta tai henkilökunnalta, jos siellä pyöritellään silmiä lasten äänistä.

Elsa Heikon mielestä ravintolailtapiiri on muuttunut vapaammaksi. Hänen mielestään ainakin Helsingissä lapset otetaan jo hyvin vastaan.

– Sitten näkee kuitenkin mielipidekirjoituksia, että toimitaan väärin.

Hanna Gullichsen on tehnyt pitkään ravintolatyötä. Yksikään lapsi ei ole häntä häirinnyt, pikemminkin se häiritsijä on ollut humalainen aikuinen.

– Minä peräänkuulutan hyvyyttä ja empatiaa ravintoloilta. Lämmin vastaanotto on tärkein asia, että lapsiperhe kokee olonsa tervetulleeksi.

Gullichsen kannustaa muita asiakkaita ravintolassa: se pieni hymy ja kannustus on tärkeää, jos tilanne on päällä naapuripöydässä.

– Paheksuminen on epäinhimillistä ja kammottavaa, hän sanoo.

– Ollaan paljon käyty ravintoloissa jo vuosia, niin miksi lopettaisin sen lapsen syntymään. Nyt äänestämme jaloilla eli menemme vain sinne, missä meistä pidetään hyvää huolta.

Vanhemmuudesta käydään Gullichsenin mukaan yhä aika armotonta keskustelua.

– Ystävä, joka kirjoittaa blogia ja on saanut vastikään lapsen, kirjoitti, että on juonut vähän viiniä kotona. Siitä syntyi hirveä haloo, että miten äiti voi olla noin vastuuton, että juo viiniä kotona, kun lapsi nukkuu.

– Mulla tulee ihan savua korvista, miten tuollaista kommentointia voidaan harjoittaa. Se on ihan naurettavaa. Meidän pitäisi vain tukea toisiamme ja antaa kaikki mahdollinen tuki tutuille ja tuntemattomille pienten lasten vanhemmille.

Gullichsen huomauttaa, että vaikka hänellä itsellään on vankka tukiverkosto omalta ja miehensä puolelta, siltikin arki kaksivuotiaiden kaksospoikien kanssa on välillä tosi rankkaa.

– Rakkautta ja tukea vaatii silloin enemmän kuin koskaan. Jos yhden neuvon saisin antaa kaikille, niin lopetetaan se sormella osoittelu. Sitä on Suomessa vielä ihan liikaa. Jos ihmiset vaan kysyisivät, voinko olla avuksi tai sanoisivat: vitsi sä vedät hyvin!