Silminnäkijöiden luotettavuutta tutkitaan Åbo Akademin ja Heurekan välisessä yhteistyössä

Åbo Akademi ja tiedekeskus Heureka tutkivat yhteistyössä silminnäkijöiden luotettavuutta.

Tiedekeskuksen kävijät pääsevät kokeilemaan silminnäkijänä toimimista. Kävijöiden havainnot auttavat tutkijoita ymmärtämään, miten eri tekijät vaikuttavat silminnäkijöiden luotettavuuteen.

Åbo Akademin oikeuspsykologien koe on osa laajempaa tutkimusprojektia koskien silminnäkijätunnistuksia.

Kokeessa tutkitaan etäisyyden, valon sekä kasvojen naamioinnin yhteyttä silminnäkijätunnistusten luotettavuuteen eli siihen, kuinka hyvin todistaja kykenee jälkeenpäin kuvaamaan ja tunnistamaan aiemmin näkemänsä henkilön.

Koehenkilöt pääsevät näkemään neljä henkilöä, joiden kasvot on naamioitu eri tavoin. Etäisyydet ja valaistus on ennalta määrätty. Nähtyään jokaisen henkilön koehenkilöille esitetään digitaalinen tunnistusrivistö, joka vastaa poliisin tekemiä tunnistusrivistöjä. Tiedekeskusvierailija arvioi etäisyyden henkilöön ja antaa hänestä kuvauksen.

Viime vuonna työryhmä tutki etäisyyksien vaikutuksen merkittävyyttä.

Åbo Akademin psykologian alan tohtorikoulutettava Thomas Nyman koordinoi kokeellisia menetelmiä Heurekassa sekä valvoo yhdessä dosentti Julia Korkmanin ja tutkimusavustaja Elsa Korkmanin kanssa kokeen toteuttamista.

– Yhteistyömme 2017 kesällä oli erittäin onnistunut ja olemme hyvin kiitollisia Heurekan kiinnostuksesta jatkaa yhteistyötä kanssamme. Yksi hyödyistä on, että saamme testata kaikenikäisiä henkilöitä, tämä on tärkeää, sillä erityisesti lasten ja vanhusten silminnäkijätunnistuksia on tutkittu suhteellisen vähän, Julia Korkman kertoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkimukseen voi osallistua 26.10.–23.12. välisenä aikana suomen, ruotsin tai englannin kielellä ja se sopii kaikenikäisille. Koe kestää noin 10 minuuttia ja sisältyy Heurekan pääsylippuun.