Niinistö ja Sipilä vaativat Ylellä vastatoimia gps-häirintään

Pariisin rauhankokoukseen ja ensimmäisen maailmansodan muistojuhliin osallistunut tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Ylelle Pohjois-Suomessa havaittua gps-paikannusjärjestelmän häirintää.

– Pitää selvittää, miten on häiritty ja kuka on häirinnyt. Uskon, että on teknisiä laitteita, joilla pitäisi saada selville häirinnän lähde, ja sitten ilmoittaa meidän käsityksemme siitä aika tiukastikin, hän totesi.

Niinistö keskusteli Pariisissa lyhyesti sekä Venäjän presidentin Vladimir Putinin että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Suurista asiakokonaisuuksista ei Niinistön mukaan ollut aikaa puhua.

Niinistö otti kantaa myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin esitykseen eurooppalaisesta armeijasta.

– Sanapari eurooppalainen armeija johtaa helposti väärinkäsityksiin. Sanoisin mieluummin, että Euroopassa on jo 28 kansallista armeijaa. Kysymys on siitä miten hyvin ne voivat toimia yhdessä, vaikka Euroopan unionin nimissä, Niinistö totesi.

Kotimaassa pääministerin radioidulla haastattelutunnilla esiintynyt pääministeri Juha Sipilä piti mahdollisena, että Naton sotaharjoituksen aikaan tapahtuneen gps-häirinnän takana on Venäjä.

– On teknisesti kohtuullisen helppoa häiritä avoimessa tilassa kulkevaa radiosignaalia, ja kyllä se mahdollista on, että Venäjä on ollut tässä häiritsevä osapuoli, Sipilä totesi.

Hän arveli sitä viestiksi "kaikille osapuolille".

Lentoturvallisuutta vaarantaneeseen häirintään pitää pääministerin mielestä puuttua selkeästi.

– Ei tässä ihan pienestä asiasta ole kyse, koska siviili-ilmailun turvallisuutta on vaarannettu.

– Tätä tutkitaan ja reagoidaan sen mukaisesti. Lähtökohta pitää olla tällaisessa ihan sama kuin ilmatilaamme loukattaisiin. Kun sellainen havaitaan ja kohde tunnistetaan, niin siihen asianmukaisesti puututaan, Sipilä sanoi.