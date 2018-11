Autoala: Autoveron alasajo kertarysäyksellä sotkisi markkinat – vakuusongelmia rahoituksiin, pakkolykkäystä autonvaihtoon

Rebekka Härkönen

Autoveron poisto kertarysäyksellä sekoittaisi autokaupan vuosiksi ja sotkisi lukemattomien kuluttajien taloutta, sanoo Autoalan Keskusliitto ry. Liiton mukaan ainoa toimiva malli autoveron uudistukseen olisi hallittu portaittainen lasku esimerkiksi 4–6 vuoden aikana.

– Nykyisellä systeemillä autokanta ei lähde uusiutumaan, eikä ilmastotavoitetta saavuteta vuoteen 2030 mennessä, arvioi toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

– Autoala ei kuitenkaan hyväksy autoverosta luopumista yhdellä kerralla. Yhdessä yössä toteutettu autoveron poisto aiheuttaisi massiivisia markkinahäiriöitä ja sekoittaisi autokaupan vuosiksi.

Uusien autojen myynti kasvaisi räjähdysmäisesti ja ongelmaksi nousisi suuri vaihtoautojen määrä. Isoin ongelma olisivat kuitenkin osamaksulla ostetut autot, joita on tällä hetkellä Suomen liikenteessä noin 400 000 kappaletta.

– Jos verosta luovuttaisiin kerralla, osamaksulla hankitun auton arvo laskisi alle velkamäärän. Rahoitusyhtiöille syntyisi vakuusongelmia, Rissa kuvailee.

– Autonsa osamaksulla ostaneiden kuluttajien seuraava auton vaihto lykkääntyisi pitkiksi ajoiksi, kun auto ei toimisikaan enää ”normaalisti” vaihtoautona arvonlaskun jälkeen.

Hallittu autoveron keventäminen tai poistaminen nuorentaisi kuitenkin nopeasti autokantaa ja edistäisi Suomen ilmastotavoitteita.

– Päästöt vähenisivät ja liikenneturvallisuus paranisi. Nykyauto on 30 prosenttia vähäpäästöisempi ja jopa 50 prosenttia turvallisempi kuin kymmenen vuotta vanha kollegansa, Rissa kuvailee.

Lännen Media kertoi sunnuntaina, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) ehdottaa autoverosta luopumista. Syynä tähän on käytettyjen tuontiautojen suosion huolestuttava kasvu, joka uhkaa Bernerin mukaan ilmastotavoitteen toteutumista.

– Päästöistä noin puolet tulee henkilöautoliikenteestä. Autovero tarvitsee uudistamista. Siitä on jollakin aikavälillä luovuttava, Berner sanoi Lännen Medialle.

– Olen ehdottomasti samaa mieltä ministerin kanssa. Autoveroa on laskettu jo nykyisen hallituksen aikana noin 0,6–0,8 prosenttia per vuosi, mutta se ei riitä ajamaan veroa alas riittävän nopeasti, Rissa toteaa.

Suomen autokanta on yksi Länsi-Euroopan vanhimmista, autojen keski-ikä on 12 vuotta. Yksi tärkeimmistä syistä tälle on korkea autovero, joka nostaa autojen hankintahintaa merkittävästi.

Autovero määrittyy päästöjen mukaan ja se vaihtelee noin 3–50 prosentin välillä riippuen auton hiilidioksidipäästöjen määrästä. Pienin autovero on sähköautoissa.

– Keskimäärin autovero lisää uuden auton hintaa 6 500 eurolla, Rissa sanoo.

Vuonna 2017 Suomessa myytiin 21 uutta henkilöautoa tuhatta asukasta kohti, kun muissa Pohjoismaissa sama luku oli 35.

Käytetyt tuontiautot ovat useimmiten isoja, raskaspäästöisiä dieselautoja, joilla ajetaan Suomessa vielä usein 10–15 vuotta.

Suomi on sitoutunut laskemaan päästömäärän vuoteen 20130 mennessä puoleen vuoden 2005 luvusta.

Autoala ei usko, että autoverosta luopuminen nostaisi henkilöautojen määrää merkittävästi Suomessa.

– Suomessa henkilöautoja on nyt 485 tuhatta asukasta kohti, suunnilleen saman verran kuin Ruotsissa. Tämä on paljon muihin länsimaihin verrattuna, Rissa kuvailee.

Suomi on haja-asutettu maa, jossa välimatkat ovat pitkiä. Liikenneviraston vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan 82 prosenttia suomalaisista kulkee matkansa päivittäin henkilöautolla.