Lukiolaisten liitto huolissaan nuorten jaksamisesta – "Oppiminen tuntuu pelkältä suorittamiselta"

Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) liittokokous vaatii, että nuorten jaksamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Liittokokous ottaa esille kouluterveyskyselyn, jonka mukaan joka kolmas lukiolainen kokee hukkuvansa koulutyöhön vähintään muutamana päivänä viikossa.

– Lukiossa on ajauduttu tilanteeseen, jossa vaaditut sisällöt ja käytettävissä oleva aika eivät ole enää millään tavalla tasapainossa. Kurssit ovat täynnä asiaa ja on tavallista, että kaikkea ei ehditä edes yhdessä käsitellä. Oppiminen tuntuu pelkältä suorittamiselta – tähän on saatava muutos nyt, kun opetussuunnitelmia jälleen päivitetään. Tavoitteita on uskallettava karsia, linjaa puheenjohtaja, turkulainen Alvar Euro SLL:n tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

SLL:n liittokokous on huolissaan myös opiskeluhuollon palveluiden liian korkeasta kynnyksestä. Liittokokous vaatii koko oppilaitosyhteisöltä panostusta välittävään ilmapiiriin.

– Kun huoli omasta tai toisen jaksamisesta herää, on avun oltava lähellä. Tällä hetkellä opiskeluhuollon palveluiden saatavuudessa on suurta vaihtelua. Erityisesti psykologi-, kuraattori- ja lääkäripalvelut vaativat parempaa resursointia. Henkilöstömitoitussuosituksista on tehtävä kuntia ja tulevia maakuntia sitovat, jotta palvelut toteutuvat yhdenvertaisesti joka puolella Suomea, vaatii SLL:n vastavalittu puheenjohtaja Roosa Pajunen.

Pajunen valittiin tänään Seinäjoella Lukiolaisten liiton uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2019.