Maahanmuuttojohtaja kohua herättäneestä GCM-asiakirjasta: Ei vaikuta maiden suvereniteettiin

Fakta

YK:n yleiskokouksessa äänestys

Global Compact for Migration tai Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration eli globaali sopimus turvallisesta, järjestelmällisestä ja jatkuvasta maahanmuutosta (GCM) on YK:n laatima maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen liittyvä asiakirja, joka on tarkoitus hyväksyä joulukuussa Marokossa järjestettävässä kokouksessa.

Sen jälkeen GCM etenee vielä YK:n yleiskokouksen äänestykseen.

Eri puolilla maailmaa on 258 miljoonaa siirtolaista, jotka elävät syntymämaansa ulkopuolella. Määrän odotetaan kasvavan monista eri syistä, muun muassa väestönkasvusta, kaupankäynnistä, kasvavasta eriarvoistumisesta ja ilmastonmuutoksesta.

YK:n mukaan siirtolaisuus antaa mahdollisuuksia niin siirtolaiselle kuin uudelle ja vanhalle kotimaalle, mutta jos siirtolaisuus on huonosti säädeltyä, haasteet ovat mittavia.