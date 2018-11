Liikenneministeri Berner: Taksit tarvitsevat satoja kuljettajia lisää, joten paikallistuntemuksen koetta helpotetaan

Suomessa on tarvetta jopa sadoille uusille taksinkuljettajille. Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) kertoo, että kuljettajakokeeseen kuuluvaa paikallistuntemuskoetta aiotaan helpottaa, jotta kuljettajia saataisiin lisää. Monen kokelaan lupahakemus on tyssännyt juuri paikallistuntemusta mittaavaan kokeeseen. Paikallistuntemuksesta voidaan joustaa navigaattorien ansiosta. Ministeri Berner kertoo olevansa huolestunut myös käytettyjen tuontiautojen vyörystä. Tänä vuonna on tuotu jo yli 40 000 autoa. – Näillä määrillä eivät ilmastotavoitteet toteudu, hän toteaa Lännen Medialle.