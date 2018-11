Mielenkiintoista

Mitäköhän sieniä siellä on syöty? Jos nyt myydään 120000 autoa vuodessa josta puolet on pieniä ja vähäkulutuksisia, mistä nämä ihmiset löytävät lisää rahaa sähköautoihin? Kuka rakentaa infran sellaiseksi, että sähköautoilua on mahdollista toteuttaa? Kuka mahtaa maksaa kaikki nämä visiot, kun nykyisellä syntyvyydellä ei kyetä ylläpitämään edes nykyistä tasoa? Taivaanrannan maalaus on hieno harrastus, mutta valitettavasti visioida voi meistä jokainen, toteutus ja tekeminen onkin jo eri juttu, kun ei voi siemailla sitä luomulattea ja kiivetä siihen sähköautoon, jolla ajaa 15km seuraavaan hipsterijuhlaan.

