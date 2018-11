Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti kiristäisi varallisuusverotusta ja karsisi energiatukia

Pieni huone, pieni pöytä, pala ruutupaperia ja kynä

Mitä Vasemmistoliitto aikoo todella tehdä ilmaston hyväksi? Kun nykyinen väkiluku on 7,6 miljardia ja se siitä kasvaa ensin 10, sitten 20 miljardiin, 10 miljardin elämiselle on kaiken tuottamista kasvatettava 34 %a nykyisestä ja 20 miljardin 3-kertaiseksi nykyisestä. Molemmat kasvurajat ovat nykyisten Vasemmistoliittolaisten vanhuusiän kohdalla jo saavutetut.

On helppoa näperrellä vessapaperin värivalinnan kanssa ja siirtää todelliset asiat näkemättömiin ja kuulemattomiin.

Siis: Miten pysäyttää maailman väestönkasvu? Se on ilmastomuutoksen rajaamisen perusselvitettävä.

