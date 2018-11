Luterilaisen Kulttuurin Säätiö on myöntänyt vuoden 2018 tunnustuspalkinnon Vaara-Karjalan seurakunnan kiinteistömestari Jouni Heiskaselle. Heiskanen pelasti 23. syyskuuta aamuyöllä kirkon alttaritaulun, arvokkaita ehtoolliskalusteita sekä osan alttarivaatteista Kiihtelysvaaran kirkon tuhonneen tulipalon alta.

Pelastettu alttaritaulu on taidemaalaari Samuel Elmgrenin vuonna 1831 maalaama. Ehtoollishopeiden joukossa on muun muassa ehtoollismalja, joka on vanhempi kuin itse 1770 rakennettu kirkko.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja, Kuopion piispa Jari Jolkkonen luovutti tunnustuspalkinnon Jouni Heiskaselle kiitoksena kutsumuksen uskollisesta hoitamisesta ja julkisen arvonannon osoituksena kirkonpalvelijoiden ammattikuntaa kohtaan.

Palkinto luovutettiin Martinpäivän kirkkojuhlassa tänään perjantaina Kuopion tuomiokirkossa.